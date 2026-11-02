Avión Learjet 60 se estrella en Palm Beach y deja 9 muertos

Un Learjet 60 se estrelló en Palm Beach, Florida, matando a las 9 personas a bordo. La FAA y el NTSU investigan el incidente que ocurrió cerca del mediodía.

Un avión privado tipo Learjet 60 se estrelló en la zona residencial de Palm Beach, al sur del estado de Florida en Estados Unidos. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 12:50 de la hora local. Las autoridades confirmaron que las nueve personas que se encontraban a bordo fallecieron en el incidente.

Detalles del impacto fatal

El momento del accidente quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la zona y por los vehículos que circulaban por las calles y carreteras cercanas al lugar del impacto. La aeronave cayó con una fuerza comparable a la de un misil, estrellándose contra el suelo y explotando al momento del contacto. La gravedad de la colisión fue inmediata, provocando la destrucción total de la nave en el lugar.

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Velocidad de descenso extrema

La plataforma de rastreo aéreo Flightradar proporcionó datos técnicos cruciales sobre el vuelo final. Según la información recopilada, el avión volaba a una altitud de 8.750 pies, lo que equivale a unos 2.670 metros. Los últimos registros muestran que su velocidad vertical máxima alcanzó más de 32.000 pies por minuto.

Esta velocidad de descenso equivale a aproximadamente 585 kilómetros por hora. Estos datos indican una pérdida total de control y un descenso vertical casi instantáneo antes del impacto final contra la zona residencial de Palm Beach.

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Investigación oficial en marcha

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte asumieron la responsabilidad de investigar las causas exactas del accidente. El comunicado oficial confirmó que ambos organismos trabajarán juntos para determinar los factores que llevaron al estrellamiento. La investigación comenzará de inmediato para analizar los registros de vuelo y las condiciones del momento.

Reacciones y contexto local

El incidente ha conmocionado a la comunidad local y ha generado una gran atención mediática. Testigos y cámaras de seguridad han proporcionado imágenes del desgarrador momento en que la aeronave cayó en plena calle. La información disponible confirma el fallecimiento de los nueve ocupantes, sin mencionar nombres específicos en esta fase inicial de los hechos. Las autoridades mantienen el perímetro cerrado para garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los peritos.