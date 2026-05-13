Aves migratorias: el cambio climático amenaza con alterar rutas y causar muertes por choques con edificios.

El calor extremo, la destrucción de humedales y la contaminación lumínica amenazan a millones de ejemplares de aves migratorias que recorren los cielos cada año, viendo alterados sus patrones de desplazamiento y aumentando su vulnerabilidad a accidentes con edificios. La alteración climática también amenaza con alterar los ciclos ecológicos y obligar a algunas especies a corregir rutas que dependían de condiciones climáticas más estables, afectaciones que repercuten en tanto en Europa como en África.

Las reservas de grasa deciden buena parte del calendario de millones de aves antes incluso de levantar el vuelo. Algunas especies pasan semanas alimentándose para reunir la energía necesaria con la que atravesar mares, montañas y desiertos entre Europa y África.

Ese viaje responde a una necesidad muy concreta. El invierno europeo reduce los insectos, endurece las temperaturas y limita el alimento en amplias zonas del continente, mientras buena parte de África ofrece recursos más estables en los meses fríos. Cuando llega la primavera ocurre el movimiento contrario, ya que Europa recupera alimento abundante y largas horas de luz útiles para criar. Las aves dependen de ese recorrido para reproducirse, descansar y encontrar refugios temporales.

Si esas rutas se rompen por el calor extremo, la destrucción de humedales o la iluminación artificial, muchas especies llegan tarde a sus zonas de cría, pierden alimento durante el trayecto o dejan de completar desplazamientos que llevan siglos repitiéndose. SEO/BirdLife sitúa España en una ruta masiva de aves que se utilizan para reproducirse y escapar del frío. Más de 100 especies atraviesan cada año España en sus desplazamientos entre Europa y África.

El aumento global de temperaturas está alterando los recorridos históricos de las aves y obligando a muchas especies a regresar antes que otras o ajustar sus rutas a nuevas condiciones climáticas más instables





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aves Migratorias Calendario Del Vuelo Destrucción De Humedales Alteración Climática Colisiones Con Edificios

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carolina Africa's Latest Play: Una buena vidaTras una caída en pleno Madrid pospandémico, Carolina Africa, directora, actriz y dramaturga, narra la historia de una mujer en un hospital público que comparte habitación con una octogenaria con demencia senil. La obra combina un tono dramático con un humor corrosivo y una ternura emocional.

Read more »

Europa moviliza 200.000 millones de euros en inversiones para el ecosistema del vehículo eléctricoEl 54,4% de la inversión se destina a la cadena de suministro de baterías, en una región que ya abastece a uno de cada tres vehículos vendidos en el mercado.

Read more »

La democracia, Europa y el crecimiento económico trajeron la diversidadEn 1985 estaban registrados en nuestro país 242.000 ciudadanos extranjeros y en 2008 llegamos a cinco millones. Durante la crisis económica el flujo migratorio se invirtió y desde 2017 crece cada año. España ya no es lo que era.

Read more »

Alemania teme que Donald Trump desplace al Este el centro militar de EEUU en EuropaEl anuncio de Donald Trump de retirar hasta 5.000 soldados estadounidenses de Alemania —y la disposición de Polonia a acogerlos para reforzar su peso político y militar dentro...

Read more »