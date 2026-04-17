Avanza y Grupo Francisco Larrea Unen Fuerzas para Liderar Concesión Clave en la Sierra de Madrid

Avanza y el Grupo Francisco Larrea han sellado una alianza estratégica para pujar por el lote CM66 del concurso de transporte público de Madrid, una concesión de alto valor que abarca rutas esenciales hacia municipios de la Sierra Norte. La colaboración busca potenciar la oferta y consolidar la presencia de ambas compañías en una de las áreas de mayor demanda de la región.

La compañía de movilidad Avanza ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el Grupo Francisco Larrea , una alianza que se perfila como un movimiento estratégico de gran calado en el sector del transporte público madrileño. Este pacto, cuya formalización se centra específicamente en la puja por uno de los lotes más codiciados del reciente concurso convocado por la Comunidad de Madrid, conocido como CM66, tiene como objetivo principal consolidar y potenciar la oferta de servicios de transporte que conectan la capital con varios municipios clave de la Sierra de Madrid.

El lote CM66 abarca rutas de vital importancia para la movilidad de miles de ciudadanos, enlazando la metrópoli madrileña con localidades tan relevantes como Alpedrete, Collado Villalba, Guadarrama, Majadahonda, Navacerrada, Las Rozas, Torrelodones y Tres Cantos. Esta concesión representa una oportunidad de negocio considerable, estimada en una demanda anual de aproximadamente 14 millones de viajes, lo que se traduce en una cifra de negocio asociada que supera los 600 millones de euros. Las proyecciones financieras para el periodo de adjudicación contemplan un beneficio operativo bruto (ebitda) de alrededor de 70 millones de euros, con un resultado neto proyectado en torno a los 22 millones de euros, lo que implicaría una rentabilidad cercana al 9%.

Para asegurar la excelencia en el servicio y cumplir con las exigencias de la concesión, los adjudicatarios deberán asumir la subrogación del personal operativo y del material rodante existente, además de comprometerse a realizar nuevas inversiones significativas en la renovación y modernización de la flota, con un especial énfasis en la incorporación de vehículos no contaminantes, en línea con los objetivos de sostenibilidad medioambiental de la región.

La decisión de Francisco Larrea de aliarse con Avanza responde a una meticulosa evaluación de su hoja de ruta estratégica, un análisis exhaustivo que ha sido asesorado por Norgestión. Tras considerar diversas alternativas, incluida la posibilidad de dar entrada a nuevos socios en el capital de la compañía, se optó por esta colaboración como la vía más prometedora para maximizar las sinergias y las fortalezas de ambas entidades.

El Grupo Francisco Larrea, con una trayectoria que se remonta a 1929, es un actor histórico en la gestión del servicio regular interurbano de Madrid. La empresa ha construido una sólida reputación conectando la capital con una significativa red de pueblos en la sierra Noroeste, incluyendo localidades como Moralzarzal, Mataelpino, El Boalo, Cerceda y Collado Villalba. Actualmente, el grupo moviliza anualmente cerca de cinco millones de viajeros, generando una facturación que ronda los 19 millones de euros y obteniendo un resultado de explotación (ebit) que el año pasado se situó en torno a los 7,5 millones de euros. Esta solidez y experiencia son activos que sin duda aportarán un valor incalculable a la propuesta conjunta con Avanza.

La Comunidad de Madrid ha estructurado su proceso de licitación del transporte público en 21 lotes diferenciados, diseñados para optimizar la cobertura y la eficiencia de los servicios en toda la región. Esta segmentación ha generado un gran interés entre los principales grupos de movilidad, tanto a nivel nacional como internacional, que ven en estas concesiones una oportunidad para expandir su presencia y consolidar su liderazgo en el sector. La unión entre Avanza y Francisco Larrea para competir por el lote CM66 no solo demuestra la ambición de ambas compañías por capturar un segmento de mercado de alto potencial, sino que también pone de manifiesto la creciente tendencia hacia las alianzas estratégicas en un sector cada vez más competitivo. La combinación de la experiencia y el arraigo local del Grupo Francisco Larrea con la capacidad operativa, la innovación tecnológica y la envergadura de Avanza crea una propuesta de valor robusta y convincente, posicionando a esta alianza como una firme candidata a liderar la prestación de servicios de transporte público en esta vital zona de la Comunidad de Madrid, mejorando la conectividad y la calidad de vida de sus residentes





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