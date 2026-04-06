Avances Semanales de La Promesa: Del 6 al 10 de Abril

Descubre los giros inesperados y los dramas emocionales que marcarán la semana en La Promesa. María toma decisiones cruciales, Ángela y Curro enfrentan desafíos y secretos del pasado amenazan la armonía en la finca.

Después de una serie de acontecimientos impactantes, María ha tomado la firme decisión de poner fin a su relación con Carlo . Aunque Carlo siempre será el padre de su hijo, María no desea compartir su vida sentimental con él. Por otro lado, Ángela, llena de entusiasmo, está ansiosa por casarse con Curro lo antes posible, soñando con construir una vida juntos. Curro , el hijo del marqués, insiste en que necesita recuperar su título nobiliario antes de dar el siguiente paso.

Si deseas conocer los detalles de lo que sucederá del 6 al 10 de abril, aquí tienes un adelanto de los episodios 807 al 811.\En el capítulo 807 del lunes 6 de abril, el Patronato rechaza el proyecto de refugio de Martina, sumiendo a Martina en la desolación, un sentimiento compartido por el servicio que esperaba una resolución favorable. Cristóbal plantea un ultimátum a María y Carlo: o se casan de inmediato o serán despedidos de La Promesa. María se niega rotundamente a contraer matrimonio. Lorenzo, astuto, manipula a Ángela, haciéndole creer que Curro y Alonso ya han escrito y enviado las cartas al rey sin su conocimiento, lo que agrava la tensión entre la pareja. Leocadia revela a Cristóbal su plan para retrasar la boda de Ángela y Curro, respaldando la búsqueda del título de este último. Pía confiesa a Petra que encontró una entrada del “As de Copas” entre las pertenencias de Ricardo, lo que despierta sospechas sobre su implicación en la muerte de Ana. Manuel, por su parte, reitera a Julieta su promesa de mantener a Ciro al margen de la inversión con el duque de Carril. Teresa y Curro elaboran un plan para que Vera revele a su madre los turbios negocios del duque.\En el episodio 808 del martes 7 de abril, Vera confiesa a Curro y Teresa que su madre desconocía los negocios de su padre, lo que sugiere su carácter turbio. Curro y Alonso intentan disuadir al heredero del marquesado, pero este resta importancia al peligro, asegurando que la inversión es pequeña y está controlada. Aunque Leocadia y Lorenzo desaconsejan a Martina dar explicaciones, ella reúne a Samuel, Petra y Simona para anunciarles que no se rinde y que financiará el refugio con su propio dinero. Ángela reprocha a Curro haber escrito la carta al rey sin consultarla, desencadenando una acalorada discusión. En el servicio, Teresa y Samuel debaten sobre el futuro de María y su bebé. Petra y Pía coinciden en que Ricardo oculta algo sobre la muerte de Ana. Santos se ofrece a hacer un recado en lugar de su padre para evitarle el esfuerzo, lo que le vale una reprimenda de Cristóbal. Ángela, atormentada por la duda, pregunta a Pía si tuvo problemas con el barón de Linaja.\El capítulo 809 del miércoles 8 de abril, el plan de Martina de financiar el refugio con su patrimonio personal desata la furia de Jacobo y las burlas de Leocadia y Lorenzo. En una tensa cena, Martina anuncia que exigirá explicaciones al Patronato, pero Jacobo se lo prohíbe. En el servicio, la propuesta de Martina se considera una solución temporal. Ciro aborda directamente al duque de Carril para insistir en su inversión, y Manuel advierte a Julieta sobre la determinación de su marido. Pía niega haber sido abusada por el barón de Linaja. Santos recibe una reprimenda de Cristóbal por cambiar tareas con su padre, pero se defiende. Lorenzo provoca una discusión sobre la boda de Curro y Ángela, a la que ambos no saben cómo hacer frente. Finalmente, Alonso anima a Curro a resolver sus diferencias con Ángela para poder enviar las cartas al rey. Tras una fuerte discusión con Carlo, María Fernández le abofetea¡terminan besándose apasionadamente! En el capítulo 810 del jueves 9 de abril, Ciro cierra en secreto un acuerdo de inversión con el duque de Carril, utilizando el dinero de la dote de Julieta y despreciando su opinión. Martina sufre un doble revés: el Patronato se niega a hablar con ella y le retiran la invitación a un importante baile. En su angustia, Martina busca refugio en Adriano, acercándose al joven con la clara intención de besarlo. Curro y Ángela se reconcilian y acuerdan revisar juntos la carta al rey, pero Lorenzo manipula las cartas de Curro y Alonso, y Cristóbal se las lleva para enviarlas. María confiesa a Pía que besó a Samuel, aunque luego da un pequeño paso hacia la reconciliación con Carlo al visitar la casa. Ricardo agradece a Santos su defensa ante Cristóbal, mejorando su relación. Teresa habla a Pía de la carta de amor que encontró de Cristóbal y le advierte a él que Manuel protegerá a María. Pía confiesa a Petra la razón de su desconfianza en Ricardo: la entrada del “As de Copas” tenía una fecha anterior al asesinato de An





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