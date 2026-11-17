La tuneladora Mayrit supera los 40 metros diarios, duplicando previsiones, en la construcción de la Línea 11 del Metro de Madrid con finalización prevista para 2027.

La perforadora de nombre Mayrit está ejecutando la ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid con un rendimiento excepcional que supera las expectativas técnicas iniciales. José María García Gómez, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, confirmó esta semana que la maquinaria ha alcanzado una media de trabajo diario de casi 40 metros, una cifra muy superior a los 15 o 20 metros que se habían planificado antes de iniciar la campaña de excavación. Este avance acelerado sitúa al proyecto en la vanguardia mundial de la ingeniería de túneles y garantiza su culminación en las primeras semanas de 2027, dentro del primer trimestre de ese año.

Rendimiento superior a 40 metros por jornada

La tuneladora ha superado ya la histórica estación de Atocha y avanza con celeridad hacia su destino final. Actualmente, la máquina se encuentra a menos de un kilómetro y medio del punto exacto donde concluirá su labor, ubicado más allá de la confluencia de la avenida del Mediterráneo y la calle de Doctor Esquerdo. En esta zona específica se está construyendo un nuevo intercambiador de transporte estratégico para la red de movilidad de la capital. El consejero José María García Gómez ha destacado que solo restan 1.300 metros por excavar para alcanzar Conde de Casal, lo que confirma que el ritmo actual permitirá cerrar esta fase crítica con meses de antelación sobre los calendarios originales.

Also read Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 16 de noviembre: Mercedes sufre una transformación impactante

Fase delicada del entronque con la M-30

Antes de llegar a la estación terminal, la perforadora debe completar una operación descrita por las autoridades como la más delicada del proyecto entero. Se trata del entronque con la autovía A-5, un tramo de 172 metros cuyo objetivo es conectar el nuevo túnel con la M-30 sin alterar ni comprometer la integridad estructural de la vía rápida. Esta compleja maniobra de unión fue uno de los aspectos que motivó que la tuneladora llegara a la capital por piezas en noviembre de 2025, comenzando así su despliegue para la ejecución de esta última etapa constructiva que asegura la continuidad de la red ferroviaria metropolitana.

Innovación técnica y efectos en la construcción

El funcionamiento actual de la maquinaria está creando nuevos métodos constructivos que los expertos consideran dignos de copiar a nivel internacional. José María García Gómez explicó que la máquina está tallando el túnel mediante anillos formados por siete dovelas de cinco y seis toneladas cada una. Esta técnica avanzada ha permitido que la perforadora supere la estación de Atocha mucho antes de lo previsto, un fenómeno que ha tenido consecuencias directas en la planificación de obras complementarias.

Advertisement

La velocidad excesiva de avance ha implicado que no haya habido tiempo suficiente para completar la excavación de la futura estación que se proyecta en este tramo de la ciudad. Las empresas contratistas para esta infraestructura están desarrollando estrategias ágiles para adaptarse a este nuevo calendario. Los representantes de la administración autonómica aseguran que la eficiencia demostrada por Mayrit es fruto de una ingeniería de punta que optimiza los recursos y reduce los plazos de ejecución en el transporte público.

Profundidad operativa y contexto político

Durante su visita técnica a las obras el martes, el consejero de Transportes pudo observar personalmente en acción a la máquina operando a más de 30 metros de profundidad bajo el subsuelo de Madrid. Esta inmersión profunda es necesaria para garantizar la seguridad de los tejidos urbanos superiores mientras se mantiene el ritmo de avance. La información sobre el estado real de la obra y los plazos ajustados refuerza la estrategia de modernización de las redes de movilidad en la región.