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Avance de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje': cambios en la programación y secretos revelados

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Avance de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje': cambios en la programación y secretos revelados
La PromesaValle SalvajeProgramación
📆6/4/2026 6:41 PM
📰yo_dona
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La visita del Papa trae cambios en la programación de ambas series. En Valle Salvaje, la hija de don Hernando llega y Victoria es desterrada, mientras que en La Promesa, Beatriz confiesa que mató a Álvaro y Miguel se entera de una noticia demoledora. La tensión y el misterio rodean a los personajes en ambas series.

Avance de ' La Promesa ', capítulo del viernes 5 de junio: Martina se declara a Adriano. Así va a afectar a La Promesa y a Valle Salvaje la histórica visita del Papa: estos van a ser todos los cambios en la programación .

Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 1 al 5 de junio: Francisco le propone matrimonio a Pepa, llega la hija de don Hernando y Victoria es desterrada.

'Sueños de libertad', avance del 1 al 5 de junio: Beatriz confiesa que mató a Álvaro y Miguel se entera de una demoledora noticia. Ciro, sin embargo, le reprocha una vez más que su presencia pone en peligro a todos. En este sentido, Alonso le advierte que él será quien se vaya si no cesa. Leocadia, por su parte, muestra al marqués la noticia en el periódico: se trata del título de Curro...

¡y la resolución es totalmente inesperada para todos! , quien sigue en estado crítico. Se le hace imposible no recordar lo vivido con Jana. Lorenzo, por su parte, vuelve a atacar a Leocadia, pero ella se revuelve: si él cuenta lo de Cristóbal, ella contará lo de Eugenia.

, quien sigue angustiada por lo que tiene que contarle a Curro. Además, los jefes del servicio toman una drástica decisión respecto a Estefanía que cambiará el futuro de María y Carlo. Vera está llorando con Simona y Candela en el comedor de servicio cuando alguien inesperado aparece por el umbral de la puerta. La situación en Valle Salvaje se vuelve cada vez más complicada y los personajes deben enfrentar sus miedos y secretos.

Mientras tanto, en La Promesa, Martina se declara a Adriano y se inicia una nueva etapa en su relación. La visita del Papa también trae cambios en la programación de ambas series. En Valle Salvaje, la hija de don Hernando llega y Victoria es desterrada, mientras que en La Promesa, Beatriz confiesa que mató a Álvaro y Miguel se entera de una noticia demoledora. La tensión y el misterio rodean a los personajes en ambas series.

La historia sigue desarrollándose en ambos capítulos y los espectadores se preguntan qué sucederá a continuación. La relación entre los personajes es cada vez más complicada y los secretos se van revelando poco a poco. La situación en ambas series se vuelve cada vez más intensa y emocionante. Los espectadores deben seguir atentamente para no perderse de nada.

La historia de ambas series es cada vez más apasionante y emocionante. La relación entre los personajes es cada vez más complicada y los secretos se van revelando poco a poco. La situación en ambas series se vuelve cada vez más intensa y emocionante. Los espectadores deben seguir atentamente para no perderse de nada.

La historia de ambas series es cada vez más apasionante y emocionante

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