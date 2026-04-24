Avalancha de Solicitudes para el Certificado de Vulnerabilidad Tras el Decreto de Regularización

La exigencia del certificado de vulnerabilidad para la regularización de inmigrantes en España ha provocado largas colas y retrasos en la tramitación, generando preocupación entre los solicitantes y tensiones entre el gobierno central y algunos ayuntamientos.

La reciente aprobación del real decreto de regularización para personas en situación irregular en España ha generado una avalancha de solicitudes para obtener el certificado de vulnerabilidad , un documento que, aunque no era inicialmente un requisito, ahora es esencial para muchos solicitantes.

Dos trabajadoras de un centro de Servicios Sociales en Madrid atienden a un joven que busca este certificado, preguntándole si habla inglés para facilitar la comunicación. El proceso implica completar un formulario y ser derivado a una oficina de Asistencia en Materia de Registro, donde la espera puede ser prolongada debido a la alta demanda.

El gobierno ha establecido que quienes ya tienen un expediente abierto con los servicios sociales recibirán el documento automáticamente, mientras que los demás deberán esperar más tiempo. La regularización ha tomado por sorpresa a las administraciones, que se ven desbordadas por el número de solicitudes. La exigencia del certificado de vulnerabilidad se introdujo en el último momento, siguiendo el consejo del Consejo de Estado, para asegurar que la regularización beneficie a quienes realmente lo necesitan.

Sin embargo, esta medida ha creado un cuello de botella en el proceso, ya que la mayoría de los solicitantes planean acogerse a la regularización alegando precisamente una situación de vulnerabilidad. Las colas en las oficinas de registro son interminables, con personas esperando horas, incluso días, para presentar su solicitud. Testimonios como el de Christian y Andrés, quienes llevan cinco horas esperando, reflejan la frustración y la falta de información.

El Ayuntamiento de Madrid ha visto un aumento drástico en las solicitudes, pasando de 1.500 citas diarias antes del decreto a 5.500 después, lo que ha provocado el colapso de su sistema. La agilidad del trámite dependerá de si el solicitante tiene un historial previo en los servicios sociales, ya que aquellos que no lo tengan deberán acreditar su vulnerabilidad.

Micaela e Ingrid, provenientes de Ecuador y Venezuela respectivamente, han recorrido varias oficinas de registro en Madrid, enfrentándose a cupos limitados y largas esperas. La incertidumbre sobre el tiempo que tardará en emitirse el certificado genera preocupación, especialmente considerando que el plazo para la regularización finaliza el 30 de junio.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confía en la experiencia de los servicios sociales de los ayuntamientos para agilizar el proceso, asegurando que el certificado es un documento sencillo que debería tramitarse en el mismo día. Sin embargo, existen acusaciones de trabas por parte de algunos ayuntamientos gobernados por el PP, quienes son acusados de dificultar o no elaborar los certificados de vulnerabilidad.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, se defiende, argumentando que el Ministerio hizo público el certificado de vulnerabilidad cuando el sistema ya estaba saturado de solicitudes. La situación pone de manifiesto la complejidad y los desafíos que implica la implementación de esta nueva normativa





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