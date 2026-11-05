Autorizan traslado de restos de Jesús de Miguel a la Península y el fútbol rinde homenaje

El Juzgado de Instrucción de Tenerife autoriza el traslado del cuerpo del futbolista Jesús de Miguel. Minutos de silencio en Champions y declaraciones de Raphinha y Owono.

El Juzgado de Instrucción de Tenerife ha autorizado oficialmente el traslado de los restos mortales del futbolista Jesús de Miguel hacia la Península Ibérica. Esta decisión sigue a la publicación del parte médico, cuyo contenido se mantiene reservado por respeto a la intimidad del fallecido y su familia, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Detalles del Traslado y Homenaje en Navahermosa

El funeral del delantero de 30 años está programado para este jueves en su localidad natal, Navahermosa, ubicada en la provincia de Toledo. La delegación oficial del club CD Tenerife, incluyendo tanto a la plantilla como a la directiva, asistirá al acto para despedir a uno de sus jugadores más emblemáticos. La autoriza del juzgado permite que el cuerpo pueda ser trasladado de las islas para ser inhumado en el lugar de origen.

Also read Muere Jesús de Miguel por colisión con Jesús Owono en Tenerife-Andorra

Causa del Fallecimiento: Commoção Cardíaca

Las investigaciones sobre las circunstancias de su muerte apuntan hacia una causa específica. Laura Osuna, miembro del equipo médico del CD Tenerife, explicó que todo indica que se trató de una conmoción cardíaca, también conocida como commotio cordis. Este fenómeno ocurre cuando un impacto en el pecho interrumpe el ritmo cardíaco, un evento trágico que puede suceder durante la práctica deportiva.

La Respuesta de Jesús Owono y el Club Rival

El guardameta del Andorra, Jesús Owono, fue el jugador que sufrió el accidente con el delantero. Owono rompió su silencio al afirmar que está viviendo estos días como los más difíciles de su vida, mostrando una profunda aflicción y desconsuelo. Por su parte, Faustino Afonso, también parte del equipo médico, señaló que el equipo dejaron la piel hasta el final en honor a Jesús y enfatizó que algo debe cambiar para evitar tragedias similares.

Advertisement

Homenaje Global en la UEFA Champions League

El mundo del fútbol ha guardado silencio y luto de manera global en respuesta a la noticia. Antes de todos los partidos de la UEFA Champions League disputados anoche, se mantuvieron minutos de silencio en memoria del futbolista fallecido. La comunidad deportiva internacional ha mostrado su solidaridad y respeto en este momento de duelo colectivo.

Declaraciones de Raphinha y Solidaridad Internacional

Raphinha, quien marcó un doblete en la victoria del Barcelona ante el Aston Villa, pidió dejar el fútbol de lado para enviar su fuerza a la familia de Jesús. El brasileño expresó que es algo muy complicado y triste, añadiendo que esto podría pasarle a cualquiera en el campo. Además, el presidente de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol mostró su profunda conmoción y dolor, trasladando todo su apoyo a Jesús Owono.