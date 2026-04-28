Autopsia revela homicidio violento en la muerte de Abderrahim Akkouh: familia exige investigación por racismo

Una tercera autopsia confirma que Abderrahim Akkouh murió por asfixia mecánica durante una persecución policial en Torrejón de Ardoz. La familia y su abogado exigen que el caso se investigue como homicidio doloso y que otro agente involucrado pase de testigo a investigado por su participación en los hechos.

Una tercera autopsia realizada sobre el cuerpo de Abderrahim Akkouh, un vecino de Torrejón de Ardoz de 35 años, ha revelado que su muerte fue causada por un homicidio violento.

El incidente ocurrió la noche del 17 de junio de 2025, cuando J. J. T. C., un policía municipal de Madrid fuera de servicio, persiguió a Akkouh por las calles de la localidad. Tras inmovilizarlo, el agente aplicó la técnica de sujeción conocida como mataleón, lo que provocó su asfixia.

Inicialmente, el caso se abrió como un homicidio imprudente, pero tras recibir el informe de la autopsia, la defensa del fallecido solicitará a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón que se impute al policía un delito de homicidio doloso o asesinato. Además, se volverá a exigir que P. A. P. C., un policía retirado que impidió que Akkouh se defendiera y intentó evitar que testigos grabaran el suceso, pase de ser testigo a investigado.

El informe de la autopsia, realizado el 5 de marzo de este año y al que ha tenido acceso elDiario.es, señala que la causa principal de la muerte fue asfixia mecánica, definida por los médicos forenses como la falta de oxigenación debido a una obstrucción física o presión externa que impide el paso de aire a los pulmones. Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh, afirma que este informe confirma que Abderrahim murió por la compresión de su caja torácica y el estrangulamiento aplicado por el agente.

Aunque el informe también menciona el consumo reciente de drogas como cannabis y cocaína, así como lesiones cardiacas previas, los expertos del Instituto de Medicina Legal concluyen que la causa inmediata de la muerte fue la anoxia, es decir, la falta de oxígeno en el organismo. Los especialistas subrayan que se trata de una muerte violenta por homicidio, lo que refuta las versiones de los agentes que sugerían que Akkouh podría haber fallecido debido a sus problemas médicos.

Según los policías, la persecución comenzó después de que Akkouh supuestamente robara el móvil de uno de ellos. Si el caso se investiga como homicidio doloso, sería un tribunal de jurado popular el que determinaría lo ocurrido en el juicio oral. Rubén Vaquero destaca que esta era su intención desde el principio para que la sociedad española pueda rechazar estas situaciones en las que policías actúan movidos por el racismo.

Por otro lado, P. A. P. C., el agente retirado que también intervino en los hechos, actualmente figura como testigo en el procedimiento. Sin embargo, el abogado insiste en que su participación fue activa, ya que formó parte de la persecución, la inmovilización de Akkouh y intentó evitar que los testigos grabaran el suceso.

Además, el agente retirado, con el cuerpo de Akkouh ya inerte, le dijo: mereces que te mueras ahora mismo, cabrón, según recoge elDiario.es. Vaquero argumenta que hay suficientes indicios de racionalidad criminal para que P. A. P. C. pase a ser investigado, ya que su relación con el crimen es clara y evidente.

Chaimae Akkouh, hermana del fallecido, sostiene que este hombre no era un testigo más, sino que ayudó a que su hermano no pudiera librarse de la asfixia sujetándolo por los pies. Aunque la autopsia indica que la inmovilización de la mitad inferior del cuerpo no condicionó el resultado de fallecimiento, el abogado argumenta que sin la participación de P. A. P. C., Akkouh no habría muerto en esa situación de indefensión.

Chaimae Akkouh, de 26 años y también vecina de Torrejón, afirma que desde la muerte de su hermano viven con miedo. Nunca sabes cuándo puede haber un cambio de última hora en el procedimiento. Han tardado mucho en dejarnos conocer esta autopsia y temíamos que no recogiera lo que realmente sucedió, comenta





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