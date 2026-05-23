Autopedia: Ertzaintza detiene a activistas en el aeropuerto de Bilbao por incidentes en la Global Sumud Flotilla

La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas en el aeropuerto de Bilbao durante incidentes relacionados con la llegada de activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla. Se ha iniciado una investigación para verificar si la actuación policial se ajustó a las normativas vigentes y si los agentes usaron porras y arrestaron a las personas arrestadas.

La Ertzaintza detuvo a cuatro personas en el aeropuerto de Bilbao durante incidentes relacionados con la llegada de activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla .

Se investigará si la actuación policial se ajustó a las normativas vigentes. Actuaron usando porras y arrestaron a los acusados de desobediencia grave, resistencia y atentado a la autoridad. La flotilla arribó desde Turquía tras un retraso por el ingreso hospitalario de dos miembros, quienes sufrieron lesiones tras ser capturados por fuerzas israelíes. El incidente ocurrió en el lugar donde un grupo de personas esperaba a los miembros de la delegación vasca.

La Ertzaintza inició una investigación para verificar si los agentes cumplieron con las normativas





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