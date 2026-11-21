Un análisis sincero sobre la educación postbélica, la glotonería aprendida y la falta de rigor cultural en la generación de posguerra española frente a los jóvenes actuales.

Es frecuente observar en algunos miembros de la generación anterior a la actual una concepción excesivamente elevada de su propio valor intelectual y moral. Esta postura suele fundamentarse en la narrativa pública, donde se contrapone la supuesta erudición de los adultos del pasado con la supuesta ignorancia de las juventudes contemporáneas.

La ilusión de la erudición clásica frente a la realidad

Existe la creencia popular de que, a diferencia de los jóvenes de hoy, las personas de mi cohorte pasaron su infancia y adolescencia estudiando las obras de Platón y Aristóteles con asiduidad y profundidad. Sin embargo, esta afirmación no resiste el análisis de la realidad vivida. La verdad histórica es que nos comportamos como adolescentes igualmente ignorantes que las generaciones actuales, y en muchos aspectos, poseíamos un nivel de despreocupación intelectual aún mayor.

Also read Grand Theft Auto VI: Un homenaje a la compleja realidad de Florida

Al examinar los temas que dominan el debate público en la actualidad, como el feminismo y el ecologismo, resulta evidente que estos conceptos fueron completamente ajenos a nuestra formación escolar. La ausencia total de educación en estas áreas explica por qué, a pesar de los esfuerzos conscientes por adoptar posturas feministas, muchos seguimos actuando con machismo espontáneo. En el caso del ecologismo, la ignorancia era absoluta y generalizada en aquella época.

La democracia y la cultura gastronómica heredadas

La democracia representaba un ámbito en el que debíamos tener más conocimiento, pues nacimos bajo una dictadura y tuvimos que aprender a practicarla a tientas. No obstante, la forma en que hemos tratado y degradado esta institución demuestra que el aprendizaje fue escaso e insuficiente. Un escenario similar ocurre con la gastronomía, un pilar fundamental de nuestra identidad cultural que requiere una reflexión honesta.

Advertisement

En mi trayectoria vital, solo he seguido las instrucciones de dos figuras: mi madre y Miguel de Cervantes. Las diferencias entre ambas son sustanciales. Cervantes aconsejó escribir novelas conforme a la propia voluntad, mientras que mi madre proporcionó directrices precisas y estrictas sobre la conducta diaria. Seguí las indicaciones del escritor constantemente, pero a las de mi madre solo casi siempre.

Las lecciones de mi madre sobre alimentación y supervivencia

La única instrucción política que recibí de mi madre fue: no te signifiques. Esta frase, compartida por todas las madres de la posguerra, la ignoré por completo y lamento esa desobediencia hoy. En cuanto a la alimentación, las normas fueron inequívocas y basadas en el trauma de la escasez. Su máxima era comer sin límites para evitar mareos, reflejando la visión de que un niño saludable debía estar como un botijo.

Este condicionamiento explica mi perpetuo sobrepeso y mi actual glotonería, sobre la cual no tengo responsabilidad directa. Mi madre había presenciado desmayos por hambre en las calles y juzgaba que la acumulación de reservas era la única estrategia de supervivencia ante la posibilidad de una nueva guerra civil o hambruna. Su lema gastronómico era atiborrarse como fuera posible.

El contraste entre la tradición y la cocina moderna

Esta educación no implica una falta total de discernimiento culinario. Distingo perfectamente la calidad de la gamba marinada con vinagre de arroz cocinada tradicionalmente frente a una hamburguesa comercializada por Burger King. De igual modo, reconozco la superioridad literaria de páginas de Quevedo o Fray Luis de la Vera Cruz sobre las de Feliciano de Silva, aunque no desdeño un menú completo de Wendy's cuando la ocasión lo requiere.

Advertisement

No obstante, al escuchar a mi hijo y sus amigos discutir sobre emulsiones, esferificaciones y equilibrios óptimos de proteínas e hidratos de carbono, me rememoro mis años de soledad en Estados Unidos, alimentándome exclusivamente de espaguetis y arroz con salsa de bote. Durante esa época desarrollé una úlcera gastroduodenal, lo que contrasta con la cultura de exceso que me inculcaron.

La necesidad de humildad en el juicio generacional

En resumen, creo firmemente que los hombres de mi generación no deberíamos impartir lecciones a nadie, ni sobre filosofía clásica ni sobre cualquier otro asunto de relevancia cultural o ética. La narrativa de superioridad moral o intelectual se sostiene sobre falsedades biográficas y una autojustificación de nuestras carencias formativas.

Este análisis forma parte del Especial Gastro elaborado por El País Semanal y EL PAÍS Gastro, publicado para su distribución en quioscos el domingo veintidós de noviembre. La reflexión busca aclarar que la experiencia vivida en la posguerra no otorga autoridad automática para juzgar a las nuevas generaciones con criterios anacrónicos.