Authoridad del Canal de Panamá Essexigne a Ilya Espino de Marotta como nuevo administrador del canal Panama-Pacifico

CNN Español cubre la noticia de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha diseñado a Ilya Espino de Marotta como su nuevo administrador, el primero y único ser humano y la primera dama en ocupar el cargo. Desde hace años, Ilya ha demostrado su liderazgo en la ACP mediante su participación en la ampliación de la vía interoceánica, su cargo como subadministradora y su previas impecable récord como la única ingeniera a contribuir al astillero de la División Industrial durante más de tres décadas. Además de ser la oficial de Sostenibilidad del canal, Ilya está en la tarea de desarrollar el nuevo proyecto embalse

CNN Español — Ilya Espino de Marotta tiene 40 años de labor en la Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ), y desde entonces enfrentó diferentes retos.

Lideró la ampliación de la vía interoceánica, actualmente es la subadministradora, y a partir del próximo 1 de septiembre será la primera mujer que ocupe el cargo de administradora del canal de Panamá. La Junta Directiva de la ACP, compuesta por 11 miembros, se reunió este jueves, y de una terna seleccionó a la ingeniera Espino de Marotta.

Un carguero navega bajo el puente de Las Américas a través del canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, el 13 de marzo de 2025. Con la designación, Ilya Espino de Marotta se convierte en la cuarta persona que administra el Canal, después de la reversión de la vía acuática por parte de EE.

UU. a Panamá, el 31 de diciembre de 1999, pero a la vez, se convertirá en la primera mujer que administra la vía, en reemplazo del actual administrador, Ricaurte Vásquez, cuyo su período de 7 años está por vencer. Ilya Espino de Marotta, con su cargo que rige desde el próximo 1 de septiembre de este año hasta 2033, siempre ha roto patrones como mujer en su recorrido profesional por la ACP.

Lideró el desafío de la construcción del tercer juego de esclusas para el Canal ampliado que se inauguró en 2016. Actualmente, además de ser la subadministradora, es la oficial de Sostenibilidad del canal de Panamá y tiene a su cargo el desarrollo del proyecto para un nuevo embalse, el de Río Indio, y así abastecer a una parte de la población con agua potable





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