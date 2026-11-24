El Gobierno facilita la declaración anual de IVA a autónomos con menos de 85.000 euros. Paralelamente, el Banco de España reporta un aumento del 10,6% en el volumen de negocios empresarial impulsado por el sector energético y refino.

El Gobierno ha aprobado una nueva normativa que permite a los autónomos presentar la declaración del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) una única vez al año, siempre que su facturación anual no supere los 85.000 euros. Esta medida simplifica la carga administrativa para pequeños emprendedores y profesionales que operan dentro de este umbral de ingresos específico.

Impulso Energético Eleva la Cifra De Negocios

La Central de Balances, organismo que recopila datos empresariales excluyendo a bancos y entidades financieras, ha revelado que el volumen de negocios avanza un 10,6% durante los nueve primeros meses del año. Este crecimiento significativo está siendo impulsado principalmente por la rama de la industria energética. El dato contrasta con el repunte del 3,6% registrado en el mismo periodo del año anterior, marcando una aceleración notable en la actividad económica del sector no financiero.

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Refino Y Combustibles Lideran El Crecimiento

El motor de esta expansión es el despegue en los sectores de la energía, el refino y el comercio al por mayor de carburantes, los cuales dictan la tendencia general del tejido empresarial. De forma específica, el subsector del refino, integrado dentro de la industria, experimentó un aumento del 46,8% en su cifra de negocios. Este salto coincide con la evolución observada en los mercados internacionales de refino durante el periodo analizado, situando el crecimiento por encima del promedio histórico.

Resultados Ordinarios Y Resiliencia Económica

El resultado ordinario neto (RON) se disparó un 35,8% en los nueve primeros meses del año. Este indicador, que incorpora el valor añadido bruto, los ingresos y gastos financieros, así como amortizaciones y provisiones, había disminuido un 0,1% en el periodo correspondiente del año anterior. El supervisor destaca que este alza estuvo impulsada principalmente por la mayor actividad de las empresas de energía y comercio de combustibles. Si se excluyen estas ramas con comportamiento atípico, el resultado ordinario neto creció un 2,5%, frente al 3,8% del mismo periodo de 2025.

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Costes Y Tipos De Interés Elevados

A pesar del fuerte crecimiento en ventas, los costes operativos han aumentado. Los gastos de personal se incrementaron un 4,2%, mientras que los gastos financieros subieron un 1,6%. Esta subida de los costes financieros se debe directamente al incremento de los tipos de interés y al mayor nivel de endeudamiento de las compañías. Por otro lado, los ingresos financieros crecieron un 3%, contribuyendo positivamente a la evolución del resultado ordinario neto global del sistema empresarial.

Proyección Del PIB Y Crecimiento General

El Banco de España ha revisado al alza su previsión del Producto Interior Bruto (PIB) para 2027, situándola en un 2,2%. Esta actualización refleja la notable resiliencia de la economía española ante los actuales retos macroeconómicos. El análisis detallado de la Central de Balances confirma que, aunque el crecimiento fue generalizado por ramas de actividad, la dinámica del sector energético y el refino han sido determinantes para alcanzar estos niveles de expansión económica en los nueve primeros meses del ejercicio.