Austria y Jordania se enfrentan en el Grupo J del Mundial 2026: un duelo de historias opuestas

En el segundo partido del Grupo J del Mundial 2026, Austria y Jordania se miden en un choque que destaca por los contrastes en sus trayectorias mundialistas. Austria, con ocho participaciones y un tercer puesto histórico en 1954, busca mejorar su registro ante un equipo de la AFC, mientras que Jordania aspira a convertirse en el primer combinado asiático en superar la fase de grupos desde Arabia Saudí en 1994. El enfrentamiento, programado para las 06:00 horas y arbitrado por el mauritano Dahane Behida, tendrá lugar en un escenario por definir, con Austria llegando tras clasificarse primera de su grupo de UEFA y Jordania como subcampeona Asiática en 2023. Los Eagles, invictos fuera de casa con cuatro victorias y cuatro empates, chocarán contra la eficacia goleadora de Marko Arnautovic, máximo anotador austriaco en grandes torneos junto a Marcel Sabitzer.

El segundo partido del Grupo J del Mundial 2026 enfrentará a Austria y Jordania en un duelo cargado de significado histórico para ambas selecciones. Este encuentro, que se disputará a las 06:00 horas bajo la arbitraje del mauritano Dahane Behida, marca la primera ocasión en que el combinado europeo se mide a un equipo de la AFC en una Copa del Mundo de la FIFA.

Austria, octava participación mundialista, llega tras clasificarse primera de su grupo de la UEFA por delante de Bosnia. Su historial incluye un tercer puesto en 1954, su mejor clasificación, y un triunfo ante Estados Unidos (2-1) en Italia 1990, su única victoria en sus últimos nueve encuentros mundialistas.

Marko Arnautovic destaca como figura ofensiva con ocho goles en grandes tornees, el doble que cualquier otro jugador austriaco, y junto a Marcel Sabitzer es el único que ha disputado los últimos tres grandes torneos (EURO 2020, EURO 2024 y Mundial 2026). Jordania, por su parte, aspira a hacer historia como el primer equipo de la AFC en superar la fase de grupos desde Arabia Saudí en 1994.

Dirigida por el marroquí Jamal Sellami, se proclamó subcampeona de Asia en 2023 tras caer ante Catar (3-1) en la final. Los Eagles mantienen un invicto fuera de casa en la fase de clasificación con cuatro victorias y cuatro empates, y junto a Corea del Sur y Australia completan la representación asiática en el Mundial 2026.

El duelo promete emoción y posibilidades de sorpresa, con Jordania buscando consolidarse en el escenario global y Austria intentando revertir una racha negativa en Copas del Mundo





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