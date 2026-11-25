Australia y las Islas Salomón acordaron un nuevo tratado de defensa que consolida a Canberra como socio estratégico clave en el Pacífico, marcando un giro geopolítico frente a la influencia de China en la región.

Canberra y Honiara establecieron el miércoles una alianza estratégica renovada mediante un pacto de seguridad que designa a Australia como el socio de defensa preferente de las Islas Salomón. Este acuerdo representa una reorientación diplomática significativa para el archipiélago del Pacífico, el cual había firmado un tratado similar con China hace apenas cuatro años, lo que generaba preocupaciones estratégicas en la región.

El texto del convenio establece que Australia proporcionará apoyo para la expansión y el desarrollo de la policía nacional y de la fuerza fronteriza de las Islas Salomón. A cambio, el gobierno de Honiara se compromete a rechazar cualquier solicitud de potencias extranjeras para establecer bases militares o instalaciones de seguridad en su territorio, asegurando así la soberanía y la alineación estratégica con Canberra.

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Posiciones oficiales y liderazgo regional

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, declaró durante una rueda de prensa en Canberra que su país se enorgullece de ser el principal socio de seguridad de las Islas Salomón, una responsabilidad que asumen con gran seriedad. Junto a él, su homólogo de las Islas Salomón, Matthew Wale, subrayó el cierre de una era de incertidumbre para la nación, afirmando que esos días de dudas regionales han terminado.

Este tratado constituye una victoria diplomática clave para Canberra, la cual compite activamente por la influencia en la región y ha firmado acuerdos similares con Papúa Nueva Guinea, Vanuatu y Fiyi. El acuerdo amplio incluye financiación australiana para la inversión en infraestructuras y educación, además de ofrecer mejores condiciones de visado para los habitantes de las Islas Salomón.

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Desafíos geopolíticos y postura ante China

Una cláusula fundamental del nuevo tratado exige que Honiara consulte con Australia sobre el desarrollo de infraestructuras críticas, marcando un cambio significativo respecto a la postura previa de Wale. El líder salomonés, crítico histórico de China, había suavizado su posición en años recientes antes de liderar una delegación a Beijing en 2025 donde elogió el desarrollo económico del gigante asiático.

Ante las informaciones de medios australianos que indicaban la cancelación del pacto con China, Wale se negó a comentar el estado del acuerdo anterior, citando un contrato de confidencialidad. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la noticia.

Impacto estratégico y análisis de expertos

El analista Connor Graham, del centro de estudios Lowy Institute con sede en Sydney, señaló que este pacto, junto con los indicios de que las Islas Salomón dejarán que el acuerdo con China caduque, va más allá del éxito de los tratados anteriores de Australia. Graham calificó este evento como un duro golpe para las ambiciones de seguridad chinas en el Pacífico, consolidando la posición australiana como garante de estabilidad.