La baja asistencia de legisladores republicanos en Washington dificulta la aprobación de leyes clave antes de perder el control, generando frustración interna en la Cámara.

En las últimas semanas de control republicano sobre el Congreso de Estados Unidos, los líderes del partido enfrentan una crisis interna de asistencia que pone en riesgo la aprobación de su agenda legislativa antes de perder la mayoría en enero. La frustración se intensificó durante una reunión a puerta cerrada el miércoles, cuando el representante Greg Murphy, tras perder su escaño por el este de Carolina del Norte, criticó duramente la ausencia de colegas que no regresaron a Washington para votar. Murphy declaró a CNN su desacuerdo con la situación, afirmando que si los legisladores no cumplen con su presencia, no deberían recibir su remuneración.

El conflicto interno por la asistencia

La falta de quórum ha generado tensiones visibles dentro de la dirección republicana, especialmente debido a la estrecha mayoría con la que operan. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, expresó su exasperación al señalar que las ausencias dificultan la aprobación de normas y el avance de la agenda legislativa. Johnson recordó que su personal continúa trabajando en la capital, mientras que algunos miembros electos se niegan a volver, citando temores infundados sobre posibles amenazas o informes periodísticos específicos, como uno de CNN sobre una "bomba sucia" iraní.

Also read Los demócratas eligen a Hakeem Jeffries como candidato para presidir la Cámara de Representantes de EEUU

Este comportamiento no es aislado, sino parte de un patrón de división que ha caracterizado al grupo durante el año. La resistencia de algunos legisladores a participar en sesiones clave, incluso sabiendo que no serán reelegidos, ha sido interpretada por la dirección como una obstaculización deliberada. Johnson enfatizó la necesidad de mantener la cohesión para lograr avances significativos en temas críticos, como la financiación del Pentágono y la elevación del límite de la deuda, antes de la transición de poder.

Presión legislativa y el papel de John Thune

Los republicanos buscan aprovechar su control total del gobierno para impulsar medidas clave antes de quedar relegados a una minoría significativa. Entre sus prioridades se encuentran la financiación del departamento de defensa tras meses de conflicto con Irán y la reforma de los permisos. Sin embargo, la estrategia de aprobar leyes sin apoyo demócrata se enfrenta a obstáculos significativos en el Senado, donde el líder de la mayoría, John Thune, ha frenado los intentos de seguir esa vía unilateral. Esta discrepancia entre ambas cámaras complica aún más los objetivos del presidente Donald Trump.

Advertisement

La dificultad logística en el Senado significa que cualquier proyecto de ley impulsado únicamente por los republicanos en la Cámara de Representantes podría estancarse. Los líderes del partido son conscientes de que no cuentan con los votos necesarios para superar la objeción senadora, lo que les obliga a reconsiderar sus tácticas. La presión por concretar medidas de legado antes de la próxima legislatura democrática aumenta la urgencia, pero la falta de presencia física de suficientes legisladores hace que la tarea sea prácticamente insalvable en el corto plazo.

Riesgos de parálisis y consecuencias políticas

Existe un temor creciente entre la cúpula republicana de que el mes de diciembre se utilice para posponer la financiación del gobierno hasta el año nuevo, posiblemente junto con una prórroga de las facultades de espionaje que ya han expirado. Esta procrastinación podría ser vista como una falla de gestión por parte de la mayoría saliente. Además, la agenda legislativa se ve amenazada por el "teatro político" iniciado por el representante Thomas Massie de Kentucky, quien ha forzado votaciones sobre los archivos del caso Epstein y el fin de la guerra con Irán, desviando la atención de los objetivos principales.

Los demócratas, representados por figuras como Jamie Raskin, observan con atención estas divisiones internas, advirtiendo sobre posibles intentos de manipulación política. La incapacidad de los republicanos para mantener la disciplina de su partido en sus últimas semanas de poder podría resultar en una legislatura fragmentada y menos efectiva. El desafío final no es solo técnico, sino político, ya que la percepción de caos interno podría afectar la confianza de los electores en la capacidad del partido para gobernar en el futuro inmediato.