Ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de Urda genera polémica y críticas

El presidente del Gobierno no acudirá al funeral de las víctimas del accidente de tren en Toledo. La decisión ha provocado la reacción de familiares, supervivientes y políticos.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha confirmado que no asistirá al servicio religioso de difuntos que se celebrará este martes en la Catedral de Toledo. Esta ceremonia tiene como objetivo rendir homenaje a las sesenta y nueve personas que fallecieron trágicamente en el accidente ferroviario ocurrido en Urda. La decisión ha generado un intenso debate público y ha suscitado malestar significativo entre las familias de las víctimas y los supervivientes del siniestro.

Cumplimiento del protocolo institucional

El Ejecutivo español se encuentra en cumplimiento estricto del protocolo establecido al decidir no enviar al jefe de Gobierno a eventos de carácter religioso. En su lugar, la presencia del Gobierno estará representada por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. Ambas figuras oficiales acudirán a la catedral para expresar el respaldo institucional ante la tragedia.

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Esta estrategia de representación no es nueva para la Casa del Gobierno. Durante el funeral celebrado anteriormente en Sevilla para otras víctimas, el Ejecutivo también optó por enviar a distintos miembros de su gabinete en lugar del primer mandatario. Moncloa mantiene esta línea argumental, justificando la ausencia de Sánchez al considerar que su presencia en un oficio religioso implicaría una adhesión a una confesión específica, algo que busca evitar por principio de neutralidad.

Reacción de los familiares de las víctimas

No obstante, la justificación oficial ha sido recibida con escepticismo y frustración por parte de los afectados. Manolo San Emeterio, hermano de una de las víctimas fallecidas en el accidente, ha expresado su incomprensión ante la falta de presencia del presidente. San Emeterio ha defendido firmemente que acudir al funeral debe verse como un acto básico de respeto hacia su hermano y hacia todas las familias que atraviesan el dolor del duelo, independientemente de los ritos religiosos.

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El familiar de la víctima también ha contrastado esta situación con el acompañamiento recibido en el funeral de Sevilla. Allí, sí asistieron representantes de las instituciones andaluzas, incluido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto a autoridades municipales y religiosas. San Emeterio ha agradecido aquel acompañamiento y ha insistido en la necesidad crítica de que las instituciones estén físicamente cerca de quienes han perdido a sus seres queridos en momentos tan críticos.

Críticas de un superviviente y contexto político

La polémica se ha amplificado con las declaraciones de Miguel Ángel Pérez, un superviviente que viajaba en uno de los trenes que colisionaron. Pérez se ha mostrado especialmente crítico con la argumentación técnica de la ausencia, señalando que la presencia de un jefe de Estado en un funeral no implica compartir una fe ni participar en la confesión religiosa. Para Pérez, se le solicita simplemente que esté presente, mostrando solidaridad humana sin necesidad de rezar o comulgar.

El superviviente ha argumentado que la ausencia de Sánchez transmite un mensaje de abandono a quienes aún se recuperan de las consecuencias del accidente. Ha subrayado que el valor simbólico de la asistencia institucional es insustituible, ya que estar presente cuando no hay palabras capaces de aliviar el dolor es fundamental. Esta postura ha sido eco de otras voces políticas, como la de Rafa Latorre, quien afirmó que la coquetería personal se sobrepone al deber institucional, o la de Isabel Díaz Ayuso, quien criticó la estrategia de división del voto del presidente.