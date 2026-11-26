Investigadora de la UGR recibe premio BBVA por desarrollar tecnología que supervisa la salud de dependientes en Almuñécar protegiendo su intimidad mediante inteligencia artificial.

La investigación de Aurora Polo sobre inteligencia artificial para el cuidado de personas dependientes ha sido galardonada por la Fundación BBVA. Esta tecnología, probada en Almuñécar, Granada, permite vigilar a mayores sin captar imágenes ni conversaciones, priorizando la privacidad. Polo trabaja en el Departamento de Arquitectura de Computadores, Automática y Robótica de la UGR.

Reconocimiento de la Fundación BBVA a la Innovación

Aurora Polo, investigadora de la Universidad de Granada, ha recibido el premio en la modalidad de Investigadores Jóvenes en Informática. Este reconocimiento destaca su esfuerzo por aplicar la inteligencia artificial al desarrollo de dispositivos que supervisan la salud. El objetivo principal es mejorar la atención de personas mayores o dependientes, manteniendo su privacidad y dignidad. La tecnología detecta cambios de comportamiento para alertar a familiares sin invadir la intimidad del usuario.

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Funcionamiento de la Tecnología en Almuñécar

El dispositivo ha sido probado en Almuñécar, Granada, una localidad donde se implementó esta solución tecnológica específica. Estos aparatos permiten detectar cambios de comportamiento en el entorno del hogar, proporcionando alertas tempranas a los familiares. La innovación no captura imágenes ni conversaciones, asegurando que la intimidad de los usuarios quede completamente protegida. Esta metodología responde a la necesidad de un cuidado más eficiente y respetuoso con los derechos individuales de los ancianos.

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Visión de Aurora Polo sobre la Transformación Digital

La investigadora subrayó que vivimos en un mundo donde la inteligencia artificial está transformando nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos a un ritmo vertiginoso. Para ella, el valor de estos avances depende sobre todo de que la innovación no se quede en los laboratorios, sino que llegue a las personas. Polo considera que uno de los grandes retos de la informática del siglo XXI es contribuir a construir una sociedad más justa y cuidadora. Su trabajo en el Departamento de Arquitectura de Computadores, Automática y Robótica de la UGR es clave para este avance social.

Impacto Real en el Cuidado de Dependientes

La aplicación práctica de esta tecnología en Almuñécar, Granada, demuestra que es posible mejorar la atención sin comprometer la privacidad. Los familiares reciben alertas basadas en cambios de comportamiento, lo que permite una intervención rápida ante cualquier anomalía. La Universidad de Granada, a través de su Departamento de Arquitectura de Computadores, Automática y Robótica, impulsa esta línea de investigación. La Fundación BBVA reconoce así el impacto social de integrar la inteligencia artificial en el cuidado de la salud de los mayores.