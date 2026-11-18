Aurica Capital cierra la compra del 70% de Axon Partners Group por 35 millones más 5 millones variables. El objetivo es consolidar la consultoría en ciberseguridad y estrategia estratégica.

Aurica Capital ha formalizado el acuerdo para adquirir una participación mayoritaria del 70% en Axon Partners Group Consulting, una operación financiera de gran envergadura que involucra un capital fijo inicial de 35 millones de euros y un tope máximo de 40 millones de euros. Esta transacción estratégica está diseñada específicamente para potenciar la expansión tanto orgánica como inorgánica de la consultora, consolidando su posición en los mercados actuales mientras se desarrollan nuevas líneas de servicio especializadas.

Estructura financiera y objetivos de la compra

La estructura de pago de la operación se divide en un importe fijo de 35 millones de euros garantizados desde el cierre, más un bono adicional de hasta cinco millones de euros condicionado al cumplimiento de objetivos específicos. Esta modalidad de precio variable tiene como fin principal alinear los incentivos económicos con el rendimiento futuro de la empresa, asegurando que la rentabilidad se mantenga estable a largo plazo.

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El equipo directivo y los fundadores de Axon Partners Group han acordado realizar una reinversión significativa en la compañía tras la venta de su participación. Este compromiso financiero demuestra la profunda implicación de los gestores actuales en el crecimiento futuro de la entidad, garantizando continuidad operativa y visión estratégica desde dentro de la organización durante la fase de consolidación.

Expansión de capacidades en ciberseguridad y estrategia

Axon Partners Group Consulting opera actualmente con una plantilla de aproximadamente 50 empleados, manteniendo una estructura de tipo boutique que prioriza la calidad técnica y la especialización. La firma presta asesoramiento en ciberseguridad dirigido a gobiernos y grandes corporaciones, además de ofrecer servicios de consultoría estratégica que abarcan finanzas, transformación corporativa y la implementación de inteligencia artificial.

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El mercado en el que Axon se desenvuelve se caracteriza por tener barreras de entrada técnicas muy elevadas y requerir niveles de confianza institucional considerables. Aurica Capital ha identificado este posicionamiento diferencial como un activo clave, ya que la capacidad de diseñar estrategias nacionales y marcos de gobernanza para autoridades reguladoras constituye una ventaja competitiva difícil de replicar por nuevos actores en el sector.

Estrategia de crecimiento y declaración oficial

Martín Vargas, socio de Aurica Capital, ha subrayado que Axon Partners Group reúne las condiciones necesarias para convertirse en una plataforma de referencia indiscutible en un sector con un enorme potencial de crecimiento y consolidación. La firma busca acelerar este proceso mediante la adquisición de nuevas capacidades y la escalabilidad de sus servicios existentes.

La estrategia a futuro de la entidad adquirida incluye el desarrollo de nuevos servicios complementarios que expandan su oferta técnica y estratégica. Al combinar la experiencia técnica especializada con la confianza de clientes institucionales, Aurica Capital pretende crear una plataforma tecnológica y de consultoría sólida que pueda competir eficazmente en el panorama empresarial global actual.