Aurelio Rojas advierte sobre los riesgos del ibuprofeno para el corazón y los riñones

El cardiólogo y divulgador Aurelio Rojas explica por qué el consumo prolongado o en dosis altas de ibuprofeno puede aumentar el riesgo de infarto, trombosis y daño renal, y recomienda precauciones.

El ibuprofeno es el segundo medicamento más consumido en España, con ventas que superan los 20 millones de cajas al año. Se estima que más de 8 millones de personas lo utilizan de forma habitual, y un problema alarmante es que cerca del 80 % de las dosis dispensadas son de 600 mg, cuando la dosis recomendada para uso ocasional es de 400 mg.

El cardiólogo Aurelio Rojas, especialista en salud cardiovascular y divulgador con más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, ha alertado en un vídeo reciente sobre los riesgos de este antiinflamatorio. Aunque su uso puntual en personas sanas puede ser seguro, el consumo prolongado o en dosis elevadas puede tener consecuencias importantes para el corazón y los riñones. Rojas advierte que mucha gente desconoce estos peligros y tiende a automedicarse sin control, lo que incrementa la incidencia de efectos adversos.

Rojas explica que el ibuprofeno, al igual que otros antiinflamatorios no esteroideos (AINE), actúa bloqueando la enzima COX-2, lo que reduce la producción de prostaciclinas, sustancias que favorecen la vasodilatación y evitan la agregación plaquetaria. Al disminuir estas sustancias, se incrementa la tendencia a la formación de coágulos y a la vasoconstricción, creando un ambiente propicio para infartos de miocardio y trombosis.

El cardiólogo señala que este riesgo es especialmente significativo durante el ejercicio físico, cuando el corazón demanda mayor flujo sanguíneo. Además, el ibuprofeno puede elevar la presión arterial y empeorar la insuficiencia cardíaca debido a la retención de sodio y agua que provoca a nivel renal. Esta sobrecarga de líquido puede ser muy peligrosa en pacientes con función cardíaca comprometida.

En cuanto al impacto renal, el ibuprofeno inhibe las prostaglandinas renales, lo que reduce la perfusión glomerular y puede llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto se traduce en hipertensión, mayor retención de líquidos y, a largo plazo, un mayor riesgo de infarto cerebral e infarto de miocardio. Rojas recomienda tomar el ibuprofeno después de las comidas o con algo de alimento para minimizar la irritación gástrica.

También advierte que no se debe combinar con otros AINE como naproxeno, dexketoprofeno o diclofenaco, ya que se potencian los efectos secundarios. En personas jóvenes y sanas, el riesgo es bajo si se usa de forma ocasional, pero en hipertensos, diabéticos o pacientes con enfermedad renal o cardíaca se debe extremar la precaución.

Lo ideal es consultar siempre con un médico antes de iniciar un tratamiento con ibuprofeno, optar por la dosis más baja posible y limitar la duración del consumo. Como alternativa, el paracetamol puede ser una opción más segura para el alivio del dolor, siempre que no haya contraindicaciones hepáticas. En resumen, el ibuprofeno es un fármaco eficaz, pero no es inocuo, y su uso debe ser responsable para evitar complicaciones graves





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