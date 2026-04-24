El número de hipotecas sobre viviendas constituidas en febrero se elevó a 45.563, la cifra más alta para ese mes desde 2011, con un aumento del 16,3% interanual. El importe medio de los préstamos también creció, impulsado por una mayor confianza en el mercado inmobiliario.

Madrid – El mercado hipotecario español continúa mostrando una notable fortaleza, registrando en febrero un incremento significativo en el número de hipotecas constituidas sobre viviendas.

Con un total de 45.563 hipotecas, se alcanza la cifra más alta para este mes desde 2011, lo que representa un aumento del 16,3% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta tendencia alcista se mantiene por vigésimos meses consecutivos, evidenciando una reactivación sostenida del sector inmobiliario y una creciente confianza de los compradores en la adquisición de viviendas.

El importe medio de los préstamos hipotecarios también experimentó un aumento considerable, situándose en 173.280 euros, un 11% más que en febrero del año precedente. Al considerar el importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas, la cifra asciende a 188.397 euros, reflejando un crecimiento del 11,8%. Estos datos sugieren una mayor capacidad de endeudamiento por parte de los solicitantes y una tendencia a la adquisición de viviendas de mayor valor.

En cuanto a las condiciones de los préstamos, el tipo de interés medio para las hipotecas sobre viviendas se situó en el 2,88%, dos décimas más que en enero. El plazo medio de amortización se mantuvo estable en 25 años. La distribución entre hipotecas a tipo variable y fijo continúa mostrando una preferencia por la estabilidad, con un 64,8% de las hipotecas constituidas a tipo fijo frente a un 35,2% a tipo variable.

Los tipos de interés medios al inicio fueron del 3,03% para las hipotecas a tipo variable y del 2,78% para las de tipo fijo. Esta inclinación hacia los tipos fijos refleja la aversión al riesgo de los compradores, quienes buscan protegerse de posibles fluctuaciones en los tipos de interés.

Sin embargo, es importante destacar que los préstamos con cambios en sus condiciones experimentaron una disminución del 9,3% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior. Las novaciones o modificaciones con la misma entidad financiera se redujeron en un 3,3%, mientras que las subrogaciones al deudor, que implican un cambio de titular, disminuyeron significativamente en un 31,3%. Por el contrario, las subrogaciones al acreedor, que implican un cambio de entidad financiera, aumentaron en un 5,8%.

El INE señala que el 78,3% de las 12.909 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés, lo que indica una búsqueda activa de mejores condiciones por parte de los prestatarios. Analizando la distribución geográfica de las hipotecas constituidas, se observan diferencias significativas entre las comunidades autónomas.

Las mayores variaciones positivas en el número de hipotecas sobre viviendas en febrero, en comparación con el mismo mes del año anterior, se registraron en la Comunidad de Madrid (36,9%), Castilla-La Mancha (29,5%) y Andalucía (24,7%). Estas regiones muestran una mayor dinamización del mercado inmobiliario y una creciente demanda de viviendas.

Por otro lado, las mayores disminuciones se observaron en Extremadura (-17,3%), País Vasco (-7,2%) y La Rioja (-4,7%). Estas diferencias pueden estar relacionadas con factores económicos, demográficos y específicos de cada región. En otras noticias relevantes, ZenaTech ha registrado Phoenix Aero LLC en Ucrania, estableciendo Leópolis como centro de fabricación y pruebas de sus sistemas antidrones y drones interceptores. Rodrigo Ramos D’Agostino promueve la educación financiera técnica para mejorar las decisiones de inversión.

Bodor Laser continúa liderando el mercado mundial en ventas de láseres durante siete años consecutivos, consolidando su posición de liderazgo. Además, se han producido tensiones políticas con acusaciones de Sánchez al PP y Vox por presunta violación de la Constitución con su pacto sobre la «prioridad nacional», y reclamaciones al PP para que asuma su responsabilidad en el caso Kitchen y no proteja a Rajoy. Estos eventos, aunque distintos, contribuyen a un panorama general complejo y dinámico en España





EFEnoticias / 🏆 35. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hipotecas Vivienda INE Mercado Inmobiliario Tipos De Interés Préstamos España Economía Finanzas Madrid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grupo Lufthansa cancela 20.000 vuelos hasta finales de octubre por el aumento del precio del combustibleLa compañía ya ha suprimido 120 vuelos diarios hasta mayo por el cierre de su aerolínea de corto radio CityLine. Más información: El suplemento de la estacionalidad y las plazas a 50 euros lastran los viajes del Imserso esta temporada

Read more »

Aumento de Donaciones Ante Posible Armonización del Impuesto de SucesionesEl temor a la eliminación de bonificaciones fiscales impulsa un incremento significativo en las donaciones de padres a hijos, mientras el Gobierno insiste en armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a nivel nacional.

Read more »

Aumento de las ocupaciones ilegales de viviendas en La Bisbal d'Empordà genera preocupación vecinalVecinos de La Bisbal d'Empordà denuncian un incremento de los intentos de ocupación de viviendas vacías o en reforma, generando inseguridad y malestar. El Ayuntamiento distribuye recomendaciones preventivas, pero la población critica que no sean soluciones estructurales.

Read more »

Alerta: Vídeo antiguo de tsunami de 2011 se difunde como si fuera del terremoto actual en JapónUn vídeo que muestra inundaciones y destrucción se está compartiendo en redes sociales como si fuera evidencia del terremoto de abril de 2023 en Japón. En realidad, las imágenes corresponden al devastador tsunami de 2011. Analizamos la desinformación y cómo verificar la información en situaciones de emergencia.

Read more »

Tesla Anuncia un Aumento del 17% en sus Beneficios Netos en el Primer TrimestreTesla reporta un sólido desempeño financiero en el primer trimestre del año, con un aumento del 17% en sus beneficios netos y un crecimiento significativo en sus ingresos y entregas globales. La compañía también anuncia planes de expansión y el desarrollo de nuevos productos.

Read more »

Bankinter recorta un 40% la concesión de hipotecas en EspañaRedactor de banca y finanzas en Expansión desde junio de 2024. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera en distintos diarios digitales, todos económicos, en los que informó sobre banca, Bolsa, criptomonedas y macroeconomía.

Read more »