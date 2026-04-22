Aumento de Donaciones Ante Posible Armonización del Impuesto de Sucesiones

El temor a la eliminación de bonificaciones fiscales impulsa un incremento significativo en las donaciones de padres a hijos, mientras el Gobierno insiste en armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a nivel nacional.

En un escenario marcado por el continuo aumento de los precios de la vivienda, exacerbado por la alta carga fiscal que enfrentan los inmuebles que se ponen a la venta, el Ministerio de Hacienda mantiene su firme intención de armonizar las tarifas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

El objetivo, según declaraciones de la exministra María Jesús Montero, retomadas por su sucesor Arcadi España, es 'imposibilitar que queden en nada algunas figuras tributarias y dotar de mayor corresponsabilidad fiscal a todas las comunidades autónomas'. Esta postura ha provocado un notable incremento en las donaciones de padres a hijos en los últimos años, especialmente anticipándose a 2025, impulsado por el temor a una armonización fiscal que podría eliminar las actuales bonificaciones, que en algunas comunidades alcanzan el 99% e incluso el 100%.

Las estadísticas recientes del Consejo General del Notariado (CGN) revelan que el número de donaciones formalizadas, incluyendo dinero, inmuebles y otros bienes, ascendió a 225.317 el año pasado. Esto representa un aumento significativo del 13% en comparación con 2024, un 30% respecto a hace dos años y un impresionante 132,8% en comparación con 2016.

El impulso a estas donaciones se ha intensificado a medida que el Gobierno ha considerado la creación de un nuevo tributo estatal, similar al impuesto a las multinacionales, con el fin de garantizar un tipo mínimo global y recaudar aproximadamente 500 millones de euros adicionales. Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, explica que la implementación de este impuesto podría incentivar a las comunidades autónomas a reducir sus bonificaciones para quedarse con la recaudación, en lugar de cederla a Hacienda.

Esta posibilidad ha aumentado el 'factor miedo' entre los contribuyentes, quienes buscan aprovechar las bonificaciones autonómicas existentes antes de una posible armonización fiscal. Además, las propias bonificaciones implementadas en diversas comunidades autónomas han actuado como un incentivo para las donaciones. Anteriormente, cuando no existían estas bonificaciones, era común recurrir a préstamos entre padres e hijos como una forma de ayuda familiar, aunque estos debían ser reembolsados.

Actualmente, estas cesiones están nuevamente bajo la lupa del Fisco, ya que el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026 refuerza el intercambio de información con las comunidades autónomas sobre 'los préstamos entre particulares' y la colaboración para facilitar 'la regularización de donaciones no declaradas'. Si bien los datos del CGN abarcan donaciones de diversos tipos, Alejandro del Campo señala que las donaciones de dinero son las más frecuentes, ya que las donaciones de inmuebles u otros bienes pueden generar ganancias patrimoniales que aumentan la carga fiscal para el donante.

Sin embargo, existen excepciones en regiones como Baleares y Galicia, donde el derecho civil propio permite realizar donaciones en vida con un pacto sucesorio, que a efectos fiscales se considera una herencia y permite aplicar bonificaciones del 99% o 100%, eliminando la ganancia patrimonial para el donante. En respuesta a las intenciones del Gobierno central, varias comunidades autónomas han introducido bonificaciones a las donaciones de padres a hijos en los últimos años, extendiendo incluso los beneficios a otros familiares directos en el caso de la Comunidad de Madrid.

Otras regiones han implementado medidas específicas para facilitar la compra de la primera vivienda, en un contexto de precios elevados que dificultan el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes. Once administraciones tributarias autonómicas ofrecen estos beneficios, con importes y condiciones variables, según datos de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

En Baleares, donde las donaciones crecieron un 26,2% en 2025, la reducción vigente es del 100% si la vivienda se adquiere en los seis meses siguientes a la donación. En Cataluña, el crecimiento fue del 18,4% el año pasado, y la bonificación alcanza el 95% si el donatario es menor de 36 años y gana menos de 36.000 euros anuales.

Las donaciones han experimentado un crecimiento a doble dígito en ocho comunidades autónomas, con un aumento interanual del 13% en 2025





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