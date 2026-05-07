Auge de los Milmillonarios en la Bolsa Española: Concentración de Riqueza y Nuevos Protagonistas

Un análisis exhaustivo revela que el número de accionistas con más de mil millones de euros en el parqué español ha alcanzado la cifra histórica de 112, evidenciando una creciente concentración de la riqueza financiera.

El panorama financiero español ha experimentado una transformación notable en el último año, impulsada principalmente por una revalorización cercana al 30 por ciento en el parqué.

Este crecimiento sostenido ha provocado que el número de accionistas cuya fortuna supera los mil millones de euros en la Bolsa ascienda a 112, una cifra que se sitúa como un dato histórico sin precedentes. De acuerdo con la investigación detallada realizada por el diario Expansión, que analizó minuciosamente todas las participaciones a partir del 0,01 por ciento de los 121 valores que componen el Mercado Continuo, el incremento de estos grandes inversores es evidente.

En comparación con los datos registrados anteriormente, el número de milmillonarios ha crecido un 14 por ciento respecto a 2025 y un impresionante 35 por ciento si se toma como referencia el año 2024. Este fenómeno no solo refleja la salud del mercado, sino que también pone de relieve cómo la rentabilidad de los activos ha beneficiado desproporcionadamente a quienes ya poseían grandes carteras. La magnitud de esta riqueza es asombrosa.

Los 112 inversores más destacados del mercado atesoran actualmente más de 750.000 millones de euros, superando ampliamente el medio billón que acumulaban los 98 milmillonarios presentes hace un año. Lo más llamativo es que este grupo reducido mueve más de la mitad de la capitalización total del parqué, mientras que los otros 1.631 accionistas se reparten la otra mitad. Esta situación evidencia una tendencia hacia la concentración del poder financiero en manos de unos pocos.

Si analizamos el núcleo más cerrado, los diez mayores inversores, ya sean fondos de inversión, Estados o particulares, controlan cerca de 350.000 millones de euros, lo que significa que uno de cada cuatro euros invertidos en la Bolsa española está bajo el control de apenas diez entidades. En la cúspide de esta pirámide se mantiene Amancio Ortega a través de su vehículo inversor Pontegadea, con un patrimonio que excede los 84.000 millones de euros, cifra que asciende por encima de los 100.000 millones si se integran sus intereses en Partler 2006.

Otros nombres recurrentes en el top 10 incluyen a gigantes como BlackRock, Vanguard, Criteria, Enel y Capital Group, aunque este último ha sido el único en reducir su patrimonio en más de 3.000 millones de euros. El papel del Estado español es otro de los puntos clave de este análisis, consolidándose como el tercer mayor inversor del mercado.

A pesar de no haber modificado sus posiciones estratégicas, la fortuna estatal se ha disparado un 23 por ciento, alcanzando los 46.400 millones de euros distribuidos en nueve compañías cotizadas. Entre estas destacan Aena, CaixaBank, Airbus, Indra y Telefónica, gestionadas a través de diversas vías como Enaire, el Frob, la Sepi y la Agencia Estatal de la Administración.

Por otro lado, el club de los milmillonarios ha visto la entrada de 24 nuevos integrantes, aunque el crecimiento neto sea menor debido a que algunos inversores cayeron por debajo del umbral del millardo. Entre los recién llegados destacan la gestora Janus Henderson, que ha triplicado su inversión hasta los 2.400 millones, apostando fuerte por BBVA y Acerinox.

Asimismo, David Ruiz de Andrés, mediante Daruan, ha visto crecer su fortuna hasta los 2.200 millones gracias a su éxito con Grenergy. Otras figuras relevantes que se incorporan a esta élite son Helena Revoredo, impulsada por el valor de Prosegur, y Leopoldo del Pino, quien ha incrementado significativamente su inversión en Ferrovial, cerrando así un ciclo de expansión financiera que redefine la estructura de propiedad del mercado español





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