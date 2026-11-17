Audrey Pascual comparte su historia en la cuarta temporada de 'Capaces de todo', reivindicando la igualdad en el deporte paralímpico y motivando a familias.

Desde el martes 17 de noviembre, está disponible el primer episodio de la cuarta temporada del videopodcast 'Capaces de todo', presentado por Pilar García de la Granja. Este nuevo capítulo destaca a Audrey Pascual, una destacada figura del deporte paralímpico español, como protagonista central. La deportista aborda su trayectoria vital y competitiva desde una perspectiva de superación y normalización.

Orígenes y formación en el esquí alpino

Audrey Pascual convive desde su nacimiento con una agenesia bilateral, una malformación congénita poco frecuente que provoca la ausencia de las tibias. A pesar de esta condición física, inició su práctica deportiva en el esquí a los 11 años, impulsada por la Fundación También. Su entrenador, Pilar García de la Granja, juega un papel fundamental en su desarrollo técnico y psicológico dentro del entorno de Granada.

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La trayectoria competitiva de la esquiadora ha sido imparable y llena de éxitos consecutivos. A los 15 años logró ganar su primera Copa de Europa, demostrando un talento excepcional muy joven. Continuó escalando posiciones hasta convertirse en subcampeona del mundo a los 20 años, consolidando su estatus como atleta de élite internacional.

Trayectoria y participación olímpica reciente

Este mismo año, a sus 21 años, Audrey Pascual alcanzó la cumbre de su carrera al participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. Este evento deportivo, de gran relevancia global, ha lanzado definitivamente su reconocimiento y es recordado con especial emoción por la propia atleta. La participación en estos Juegos marca un hito significativo en su historial deportivo reciente.

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La deportista describe el ambiente olímpico como un entorno que ha normalizado su discapacidad desde el inicio de su camino. Aunque reconocía ser vista de manera distinta por la calle, atribuye su confianza a una crianza que nunca la trató con sobreprotección, fomentando su autonomía y autoestima desde la infancia.

Reivindicación de igualdad y méritos deportivos

Audrey Pascual utiliza esta plataforma para enviar un mensaje claro sobre la igualdad en el deporte paralímpico. Reivindica que las personas con discapacidad no son de cristal y no son menos capaces que el resto. Insiste en que su identidad se define por sus méritos deportivos y no por su condición física diferencial.

La esquiadora desafía los estereotipos habituales al afirmar que simplemente tiene una condición física distinta. Animó a todos los espectadores a reconocer su valía como deportistas de alto nivel, rechazando la lástima o la admiración vacía por su discapacidad.

Mensaje a familias y próximos objetivos

Como parte del programa, nacieron asociaciones como 'Propósito Robin Hood' para llevar la justicia a los márgenes de la sociedad. Aunque este episodio se centra en el deporte, el contexto de la asociación refleja la búsqueda de apoyo para colectivos vulnerables. La entrevista forma parte de esta línea de visibilidad y reivindicación social.

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El consejo principal que ofrece a los padres es confiar en sus hijos y no sobreprotegerlos, permitiendo que participen en todas las actividades posibles. Actualmente, su prioridad es la competición y su carrera deportiva, con el objetivo de volver a competir y darlo todo en futuros eventos. Audrey Pascual se encuentra en su mejor momento físico y mental.