Audrey Hepburn, la esencia de una leyenda en su única biografía oficial

Sean Hepburn Ferrer, hijo de la icónica actriz, presenta Audrey íntima, la biografía oficial de su madre, revelando facetas desconocidas de su vida, su compromiso humanitario y las lecciones que la forjaron como persona. Un homenaje a su legado de humildad y bondad.

Sean Hepburn Ferrer , hijo de la icónica Audrey Hepburn , ha presentado al mundo “Audrey íntima”, la única biografía oficial de su madre. Elaborada en colaboración con la escritora británica Wendy Holden y publicada en español por el sello Lunwerg, esta obra surge del deseo de Sean de honrar la perdurable influencia de su madre, quien se convirtió en una especie de flautista de Hamelin para millones de niños y jóvenes durante su destacada labor como embajadora de UNICEF .

Sean describe el proceso de creación del libro como la gestación de un testamento, un volumen que aspira a ser un referente histórico, garantizando un relato veraz y enriquecido por las propias palabras de Audrey, extraídas de cartas hasta ahora inéditas. En el prólogo, Sean, quien ha dedicado casi cinco décadas a la industria del entretenimiento en diversas facetas, desde la producción cinematográfica y televisiva hasta la gestión de derechos de propiedad intelectual, subraya la importancia de este legado. Audrey, según relata su hijo, consideraba su etapa como embajadora de UNICEF como su “segunda carrera” y la más trascendental de su vida. Durante los cinco años que dedicó a esta causa, el 80% de sus viajes la llevaron a zonas de conflicto o post-conflicto, como Vietnam, Somalia, Sudán y Eritrea. Sean enfatiza que el libro se centraría en estos aspectos cruciales, dejando de lado sus películas, pues estas son universalmente conocidas y carecen del drama inherente a su vida posterior. Audrey era una persona de una humildad y sencillez notables, madrugadora, disciplinada en su trabajo y ajena a excesos durante los rodajes. La leyenda de Audrey, argumenta Sean, se construye sobre la base de la verdad y la bondad, demostrando que el éxito no requiere de comportamientos reprobables. La profunda necesidad de Audrey de contribuir a sanar el mundo, según Sean, tiene raíces tanto familiares como culturales, un legado de obras caritativas que se transmite de generación en generación, tal como él mismo lo está inculcando en sus hijos. Emma, su hija, ha seguido este camino colaborando con UNICEF y ACNUR. Sin embargo, un factor determinante en la vocación de Audrey fue la pérdida de libertades fundamentales, como la de expresarse libremente, una situación que, a su juicio, se está volviendo cada vez más precaria en la actualidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, Audrey, que estudiaba en Inglaterra, fue enviada a los Países Bajos, su tierra natal, con la creencia de que estaría más segura. La invasión nazi de Holanda, entonces un país neutral, la sumió en una terrible hambruna. Aquel último invierno de la guerra, la escasez fue extrema, llegando a un punto donde solo quedaba agua. Esta experiencia influyó en su percepción del sufrimiento y la privación, un eco que Sean conecta con su viaje a Somalia. Para hacer el libro más accesible y emocionalmente resonante, Sean optó por una estructura visual que permitiera a los lectores sumergirse en las escenas, consciente de la prevalencia de los medios digitales en la vida de las nuevas generaciones. La guerra dejó secuelas permanentes en su sistema inmunológico, aunque con el tiempo logró fortalecer su resistencia mediante un estilo de vida saludable. Crucialmente, esta adversidad truncó su sueño de convertirse en bailarina. A pesar de su talento técnico reconocido por madame Marie Rambert, la pérdida de años de entrenamiento y desarrollo muscular impidió que alcanzara el rango de primera bailarina. Ante esta coyuntura, Audrey tomó una decisión pragmática, al no haber tiempo para la duda, y con una profunda confianza en el criterio de Rambert. Aunque sintió la pérdida de su sueño de ser bailarina, también comprendió que se le abría la puerta a otra meta de igual valor. Esta fue una de las primeras lecciones sobre la importancia de no dejarse arrastrar pasivamente por la vida, ni tampoco resistirse inútilmente a su curso. Otra dolorosa experiencia temprana fue el abandono de su padre a la edad de seis años. Años más tarde, ya convertida en una estrella, logró localizarlo en Dublín. El reencuentro, según la interpretación de Sean, representó la materialización de un profundo anhelo, el deseo de reconectar con la imagen idealizada de su padre de la infancia





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