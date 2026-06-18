Audios de Zapatero: El ex presidente apela a la presunción de inocencia ante las preguntas del juez por la sociedad de comisiones

En los audios de su comparecencia por el caso Plus Ultra, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero se enfrenta al juez José Luis Calama, quien le señala que la sociedad Análisis Relevante parece haberse montado para recibir comisiones. Zapatero responde invocando la presunción de inocencia y se desvincula de las actividades de dicha sociedad y de su supuesto testaferro, Julio Martínez Martínez.

Los audios de la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama , instructor del caso Plus Ultra, revelan unintercambio tenso y detallado sobre la presunta trama de comisiones.

El ex presidente, imputado por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se enfrentó a una cascada de preguntas incisivas sobre su relación con la sociedad Análisis Relevante, supuestamente creada para canalizar el pago de una comisión del 1% tras el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. En un momento clave de la grabación, el juez Calama, defendiendo su estilo de interrogatorio, le señala que la sociedad parece haberse constituido para recibir, en sus palabras, comisiones.

La respuesta inmediata de Zapatero fue apelar a un principio fundamental: "¡Presunción de inocencia!

", recalcando que debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. El magistrado, sin embargo, insistió en su rol como juez instructor, no como una "madre abadesa", justificando la necesidad de ser incisivo para esclarecer los hechos.

La estrategia de Zapatero durante buena parte del interrogatorio, cuando fue cuestionado por el juez, se caracterizó por la evasión y la falta de concreción, respondiendo en varias ocasiones con un "no lo recuerdo" o negándose a profundizar, lo que contrasta con la actitud más directa que mostró cuando fue su propio abogado, Víctor Moreno Catena, quien le interrogó. Bajo las preguntas de su defensa, Zapatero negó rotundamente haber cometido ilegalidad alguna, afirmando que nunca habló con autoridades políticas, funcionarios o empleados públicos sobre el rescate de Plus Ultra, requisito indispensable para que pueda hablarse de influencia.

También rechazó frontalmente la acusación de ser un comisionista en Venezuela, declarando "No tengo ningún negocio en Venezuela". Respecto a la figura de Julio Martínez Martínez, señalado por la UDEF como su supuesto hombre de paja o testaferro, Zapatero calificó tal afirmación de "radicalmente falsa".

La comparecencia, por tanto, muestra a un ex presidente que intenta distanciarse de las actividades de la sociedad en cuestión y de su presunto colaborador, mientras el juez construye una Narrative basada en indicios que apuntan a una estructura para cobrar comisiones. La insistence del magistrado en detallar el funcionamiento de Análisis Relevante sugiere que dispone de información sólida, mientras la defensa de Zapatero se aferra a la falta de pruebas directas y al principio de inocencia.

Este episodio judicial, que ya suma hours de declaración, se ha convertido en un pulso dialéctico entre la acusación pública y la defensa de un ex jefe de Gobierno, cuyo legado político queda ahora entrelazado con allegations de corrupción económica. Los audios, filtrados a la luz pública, ofrecen una perspective privilegiada sobre las tácticas procesales y la construcción de un caso de complejidad, donde las palabras, los silencios y las denials adquieren un peso capital para determinar la verdad judicial





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