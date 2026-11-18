El programa de Gonzalo Miró en La 1 mantiene el liderazgo de su franja horaria a pesar de bajar 1.2 puntos. 'En tierra lejana' crece en Antena 3 mientras 'GH VIP 9' inicia su segunda semana con datos estables.

El programa de entrevistas 'La cena de los idiotas', conducido por Gonzalo Miró, continúa dominando su franja de emisión en La 1, aunque ha registrado un descenso moderado en sus indicadores de audiencia durante su segunda entrega. La producción, que ocupa el espacio de 23:18 a 0:33 horas, presenta un resultado sólido considerando la dificultad actual de las cadenas para retener a la audiencia en horario nocturno tan avanzado. Esta estabilidad se consolida a pesar de la competencia directa y la transición natural de una semana de estreno con números muy altos a una segunda semana con expectativas más realistas.

Desempeño de La Cena de los Idiotas

La segunda entrega de 'La cena de los idiotas' pierde 1.2 puntos de share en comparación con su potente estreno de la semana anterior, un descenso controlado que refleja la naturalidad de las curvas de audiencia tras eventos de alto impacto. El programa salda con una victoria clara en su duelo directo y mantiene un buen dato global para la cadena pública, demostrando su capacidad para generar compromiso con los espectadores a lo largo de múltiples emisiones. Este comportamiento confirma que el formato ha logrado establecer una base fiel que resiste las variaciones semanales habituales en la televisión generalista.

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Rivalidad con En Tierra Lejana

En el enfrentamiento directo con la serie 'En tierra lejana', la producción de La 1 vence en estricta coincidencia con una ventaja de 2.4 puntos, un margen significativo que consolida su liderazgo en la batalla por la televisión nocturna. Sin embargo, la serie turca 'En tierra lejana' muestra una tendencia alcista al subir 1.8 puntos en Antena 3, recortando distancias a pesar de seguir lejos en el conteo estricto. Esta serie, que emite de 23:30 a 1:13 horas, registra una media sólida en su banda horaria que suma al dato del lunes, donde obtuvo 14.3% de cuota y 962.000 espectadores, cerrando una semana de rendimiento superior a lo habitual para Antena 3.

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Evolución de los Datos de Audiencia

Las cifras específicas revelan que 'La cena de los idiotas' alcanza un 12.1% de cuota de pantalla y capta 933.000 televidentes en esta segunda entrega. En contraste, 'En tierra lejana' baja casi tres puntos y más de 200.000 adeptos respecto a su semana anterior, cuando registró la entrega más vista de su historia con 854.000 espectadores y un 13.4% de share. A pesar de la caída, la serie de Antena 3 mantiene niveles competitivos que obligan a La 1 a no relajarse en su estrategia de programación y calidad de contenidos para mantener la barrera del millón de espectadores.

Análisis de Otros Programas y Futuros Pasos

Por detrás de estos líderes se posicionan otras producciones destacadas como 'El debate de las tentaciones' en Telecinco, que apenas alcanza el doble dígito en su primera parte, y 'GH VIP 9', que inicia su segundo ciclo. Este último formato no puede igualar el potente estreno de la semana pasada, que logró 15.1% y 1.213.000 espectadores gracias al arrastre de la visita de Ada Colau, pero baja poco respecto a la primera entrega (-1.2 puntos y 86.000 adeptos). Los datos de audiencia presentados incluyen invitados y segundas residencias, siguiendo el estándar del sector acordado por Kantar Media, quien es la propietaria exclusiva de la información suministrada.