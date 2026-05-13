Audiencia Provincial desestima recursos de Real Madrid y José Ángel Sánchez (Redac) - Redac

La Audiencia Provincial de Madrid desestima los recursos presentados por José Ángel Sánchez y Real Madrid Estadio en relación a los delitos penales por exceso de ruido en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu. La resolución, dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial, estima íntegramente los recursos y ordena el sobreseimiento libre de las actuaciones.

La Audiencia Provincial de Madrid desestima los recursos presentados por José Ángel Sánchez y Real Madrid Estadio en relación a los delitos penales por exceso de ruido en los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu.

La resolución, dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial, estima íntegramente los recursos y ordena el sobreseimiento libre de las actuaciones. El Real Madrid confirma su satisfacción por esta resolución y reitera su confianza en la administración de justicia.

La causa se abrió a raíz de una querella planteada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros vecinos, que denunciaba la superación de los límites sonoros establecidos por la normativa municipal en dieciocho conciertos y eventos celebrados en el Santiago Bernabéu. La causa se cerró con la orden del sobreseimiento libre de las actuaciones, y la Audiencia Provincial concluye que son las empresas promotoras cesionarias del estadio quienes son responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios, en función de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 201





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