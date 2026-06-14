Audiencia preliminar en caso de corrupción contra Begoña Gómez y otros

En este trámite, cada parte pronuncia su opinión sobre si celebrarse un juicio o no y pueden solicitar y, en su caso, adoptar medidas cautelares. Es un trámite en el que cada parte se pronuncia sobre si debe celebrarse un juicio o no y en el que pueden solicitar y, en su caso, adoptar medidas cautelares. Una audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a juicio con jurado contra los tres por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

En este trámite, cada parte pronuncia su opinión sobre si celebrarse un juicio o no y pueden solicitar y, en su caso, adoptar medidas cautelares .

Es un trámite en el que cada parte se pronuncia sobre si debe celebrarse un juicio o no y en el que pueden solicitar y, en su caso, adoptar medidas cautelares. Una audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a juicio con jurado contra los tres por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan podría provocar alguna conducta tendente a eludir la acción de la Justicia, y les advirtió de que podrían ser conducidos por la fuerza pública si no acudían. Fuentes jurídicas han explicado que están previstas medidas de seguridad como en ocasiones anteriores, y que la mujer del presidente del Gobierno volverá a entrar por el garaje de los juzgados por seguridad.

A la audiencia preliminar deben acudir, además de los tres investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Fiscalía. El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición y los investigados pueden intervenir o no. La Fiscalía ha solicitado en su escrito de cara al futuro juicio que se adopten medidas cautelares para los tres procesados: que se les prohíba salir de España, se les retire el pasaporte y que firmen cada 15 días en el juzgado.

Todo ello ante el evidente y fundado riesgo de fuga por las altas penas que se piden. El juez ha investigado desde abril de 2024 hechos que giran en torno a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense y las labores que ejercía su asesora que, según Peinado, entraban en la esfera profesional y privada de la mujer de Pedro Sánchez.

La causa está ya en la recta final y el juez, a unos meses de jubilarse, quiere que los tres investigados sean juzgados por un jurado popular, aunque la





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