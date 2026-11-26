La Audiencia Nacional acumula la mayor documentación contra el PSOE por financiación irregular. Jueces y fiscales buscan pruebas sobre desviación de fondos y pagos en efectivo.

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo mantienen bajo investigación exhaustiva al Partido Socialista Obrero Español ( PSOE) por supuestas irregularidades en su financiación política. Jueces, fiscales anticorrupción y miembros de la Unidad Central Operativa ( UCO) de la Guardia Civil llevan dos años recopiliando documentación para determinar si existen delitos financieros. Esta revisión sin precedentes busca establecer si el partido cometió infracciones graves durante su gestión administrativa y operativa.

Volumen histórico de pruebas judiciales

Los tribunales custodian actualmente la mayor cantidad de información interna sobre el funcionamiento de una formación política en la historia democrática española. El PSOE entregó la ingente documentación solicitada por tres jueces distintos, acumulando un volumen sin parangón en los últimos cincuenta años. Esta cifra supera ampliamente la recabada durante los casos Filesa del PSOE o la caja B del Partido Popular. Los juzgados número 2 y 5 de la Audiencia Nacional y la sala penal del Supremo supervisan esta recolección masiva de datos.

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A diferencia de investigaciones anteriores como las del caso Filesa o la caja B del PP, donde se solicitaron facturas básicas, esta auditoría exige un control detallado sin precedentes. Los magistrados han requerido el libro de entradas de las sedes, todos los contratos con decenas de abogados a largo plazo y el justificante de cada pago en efectivo a empleados. Además, se ordenaron registros en el Tribunal de Cuentas para contrastar la información financiera oficial con los movimientos reales del partido.

Origen del caso Ábalos y Cerdán

El origen de esta investigación masiva se remonta a un supuesto descuadre de 500 euros en los pagos en metálico a José Luis Ábalos en diciembre de 2024. El instructor Leopoldo Puente descubrió una falta de control en los gastos de viajes y manutención, teorizando que Ábalos podría haber lavado sobornos endosando facturas privadas al partido. Esta operación implicaría una estafa al PSOE más que una financiación irregular, aunque los hallazgos se trasladaron a la Audiencia Nacional.

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La investigación se amplió posteriormente para incluir a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Los jueces requisaron todos sus correos electrónicos, revelando información sensible sobre negociaciones con líderes independentistas catalanes antes de la investidura de Pedro Sánchez. En septiembre de 2025, el partido entregó las cuotas, donaciones y gastos detallados de Cerdán, Koldo García y Ábalos para ser auditados minuciosamente por los tribunales.

Denuncias empresariales y Leire Díez

La Fiscalía Anticorrupción, bajo la supervisión de Alejandro Luzón, sigue las pistas derivadas de denuncias de empresarios sin pruebas sólidas iniciales. Carmen Pano declaró haber entregado 90.000 euros en dos bolsas al PSOE, mientras que Víctor Aldama afirmó haber pagado 300.000 euros. La Guardia Civil ha podido acreditar que el dinero de Aldama no llegó al partido, desvirtuando parcialmente esta vía de investigación.

En diciembre de 2025, el juzgado 5 de la Audiencia Nacional solicitó la lista completa de pagos realizados a Leire Díez. Díez fue imputada por crear una red para influir en fiscales y jueces con el objetivo de desestabilizar causas judiciales contra dirigentes socialistas. Esta exigencia forma parte del esfuerzo integral por rastrear cada euro y cada contacto dentro de la estructura del partido.

Situación legal actual y próximos pasos

A pesar del trabajo exhaustivo de los jueces Leopoldo Puente, Ismael Moreno y Santiago Pedraz, junto a la UCO liderada por el coronel Antonio Balas, el PSOE no está todavía investigado formalmente por financiación irregular. No se ha producido la imputación oficial del partido, aunque la acumulación de evidencias sugiere una posible escalada en la intensidad judicial. La Fiscalía mantiene su posición de espera mientras se validan todas las pruebas documentales recabadas.

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Los próximos pasos dependen de la conclusión de las auditorías financieras y la verificación de las declaraciones de los testigos empresariales. Los tribunales continúan analizando si los gastos personales de altos cargos fueron sufragados ilegalmente con fondos del partido. Hasta que se resuelvan estas incógnitas, el PSOE permanecerá bajo escrutinio judicial máximo sin una sentencia definitiva sobre su responsabilidad institucional.