Audiencia Nacional imputó a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra

La UDEF encontró pendrives, discos duros, joyas y siete agendas en el despacho del expresidente Zapatero, que podrían ser cruciales para la investigación del caso Plus Ultra.

LaSexta ha tenido acceso al sumario del caso Plus Ultra , en el que la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero . Durante el registro en su despacho, la UDEF encontró pendrives, discos duros, joyas y siete agendas que podrían ser cruciales para la investigación.

Estas agendas, que abarcan desde 2019 hasta 2025, podrían contener citas y contactos relevantes. La secretaria de Zapatero afirmó que algunas joyas son herencias de su esposa. La cantidad de documentos hallados podría retrasar la comparecencia de Zapatero, prevista para el 2 de junio





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