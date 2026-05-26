Audiencia Nacional emite orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes por Plus Ultra

La Audiencia Nacional ha emitido una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, el principal accionista de Plus Ultra, por la investigación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La orden se extiende también a la esposa de Reyes, María Aurora López, ya que partir del año 2017 la titularidad real y gestión de la entidad la hacían de manera conjunta.

La Audiencia Nacional emite una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes por el caso Plus Ultra . La orden se extiende también a la esposa de Reyes, ya que partir del año 2017 la titularidad real y gestión de la entidad la hacían de manera conjunta.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido una orden internacional para detener al venezolano Rodolfo Reyes, el principal accionista de la compañía Plus Ultra, por la investigación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La orden para su detención es por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Esa orden se extiende también a la esposa de Reyes, María Aurora López, ya que partir del año 2017 la titularidad real y gestión de la entidad la hacían de manera conjunta, según consta en el documento. Foto: EFE/EDUARDO CAEVR





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