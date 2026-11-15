Audiencia Nacional concede medalla roja pensionada a guardia civil por rescate DANA

La Audiencia Nacional obliga a Interior a conceder la medalla roja vitalicia a un guardia civil por rescatar a 19 personas en Mira durante la DANA, anulando la distinción blanca inicial por trato desigual.

La Sección Contencioso Administrativo número 3 del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional ha ordenado al Ministerio del Interior conceder la distinción superior a un agente del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, específicamente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, por su intervención en el desastre hidrológico ocurrido en Mira, Cuenca. Esta resolución judicial busca corregir la desigualdad en la concesión de premios por mérito en el servicio, estableciendo un precedente legal claro sobre el reconocimiento del extraordinario valor personal demostrado en situaciones de peligro extremo.

Riesgo vital y rescate de 19 personas

El fallo, dictado el pasado 6 de noviembre bajo la ponencia del magistrado César González Hernández, reconoce que el agente arriesgó su propia vida para salvar a 19 personas, incluidas menores de edad y vecinos en situación de vulnerabilidad, durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024. La operación, que se extendió durante 14 horas, requirió que el efectivo y un compañero, ambos en período de descanso, utilizaran una embarcación neumática para acceder a viviendas completamente anegadas, enfrentándose a corrientes de agua que llegaban hasta la altura del pecho y a la presencia de escombros como troncos y electrodomésticos arrastrados por la fuerza del agua.

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Los testimonios recogidos en la resolución judicial detallan condiciones extremas, donde la intensidad de la corriente comprometía la seguridad tanto del rescatador como de las víctimas. Uno de los compañeros de intervención afirmó textualmente que, ante la situación, el único objetivo era salvar vidas sin importar el riesgo personal. En un caso específico documentado, los agentes tuvieron que colocar una escalera en una ventana situada a casi cuatro metros de altura para evacuar a una mujer que no podría haber abandonado el inmueble por sus propios medios, confirmando la existencia de un riesgo real de ahogamiento y electrocución derivado de la electricidad doméstica en contacto con el agua.

Anulada la Cruz del Mérito con distintivo blanco

La decisión judicial anula la resolución administrativa inicial mediante la cual el Ministerio del Interior, a través de una orden de mayo de 2025, había concedido al guardia civil la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. La defensa del agente, a cargo de la abogada María Cruz Pachón del gabinete jurídico Suárez-Valdés, impugnó dicha medida argumentando que la actuación cumplía los requisitos para la distinción superior. El conflicto legal se centró en la interpretación de la discrecionalidad administrativa frente al principio de igualdad en el tratamiento de los empleados públicos por servicios excepcionales prestados.

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La justicia determina que el distintivo blanco, a diferencia del rojo, no conlleva una pensión vitalicia ni un incremento económico permanente en la retribución del agente, que asciende aproximadamente al 15% sobre el sueldo base. Al anularse la concesión inferior, el tribunal ordena el otorgamiento de la condecoración con todos sus efectos, incluyendo la compensación económica vitalicia, desestimando la postura del Ejecutivo que alegaba una potestad discrecional absoluta para fijar el nivel del premio sin necesidad de uniformidad en casos análogos.

Principio de igualdad y jurisprudencia administrativa

El tribunal rechaza el argumento de la Administración sobre la discrecionalidad pura, señalando que la concesión de condecoraciones debe regirse por criterios objetivos y comparables. La defensa del recurrente aportó expedientes de otros agentes propuestos para la recompensa más alta tras intervenciones similares en las mismas inundaciones, donde se documentaron rescates mediante cruces a nado de corrientes violentas para salvar a personas con hipotermia y situaciones con descargas eléctricas durante el auxilio. El juez concluye que estas circunstancias eran suficientemente similares para justificar el mismo reconocimiento, evidenciando un trato desigual que vulneraba el derecho del agente a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de condiciones.

La sentencia afirma categóricamente que no cabe duda del extraordinario valor demostrado por el agente del GEAS, cuyas acciones mostraron iniciativa y serenidad ante el peligro, características esenciales para la distinción máxima. Aunque el juez reconoce que las intervenciones no fueron idénticas en todos sus detalles técnicos, la gravedad de los riesgos asumidos y los resultados obtenidos, es decir, la vida salva de 19 personas, equiparan el mérito al de los casos comparados. Esta decisión elimina cualquier ambigüedad sobre la necesidad de unificar los premios en función de la gravedad objetiva de los hechos y no de la interpretación subjetiva del ministerio.

Impugnación y consecuencias jurídicas inmediatas

Con esta resolución, la Audiencia Nacional ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el guardia civil, anulando el acto administrativo inicial y reconociendo su derecho pleno a la medalla roja pensionada. El fallo no es definitivo, ya que la parte recurrente, en este caso el Ministerio del Interior, dispone de un plazo de 15 días para interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la propia Audiencia Nacional. No obstante, la sentencia actual ya sirve como un precedente vinculante sobre la interpretación del mérito en servicios de emergencia, asegurando que la valoración del riesgo vital sea consistente entre distintos cuerpos y situaciones dentro del mismo evento catastrófico.