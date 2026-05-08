Audiencia Nacional anula sanción a Falange por homenajear a José Antonio Primo de Rivera

La sección de lo contencioso-administrativo Plaza 12 de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 10.001 euros impuesta al Principado de Asturias por el Gobierno para la organización Falange. Esta decisión ha sido tomada por considerar que la motivación era errónea en el momento de la imposición de la sanción.

Madrid (EFE) - La Audiencia Nacional ha anulado una sanción de 10.001 euros impuesta por el Gobierno a la Falange por homenajear a José Antonio Primo de Rivera el 20 de noviembre de 2022, coincidiendo con el aniversario de su muerte.

La sanción fue defendida por la Abogacía del Estado, que aludió a informes policiales sobre simbología, cánticos y mensajes que exaltaban a José Antonio Primo de Rivera y elementos asociados al franquismo. Sin embargo, la Audiencia Nacional anuló la sanción, considerando que su motivación era errónea y que no se puede sancionar al convocante de unos actos que también fueron autorizados por la Delegación de Gobierno y amparados por el derecho de reunión





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