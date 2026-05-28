Audiencia Nacional anula absolución de Ana Duato y ordena repetir juicio

La Sala de Apelación ha anulado la absolución de Ana Duato y su marido, Miguel Ángel Bernardeu, en la Audiencia Nacional durante el juicio del caso Nummaria en Madrid, 12 de junio de 2024. La sentencia no explica ni fundamenta de forma adecuada las razones para absolverlos, y la Sala considera que la participación activa de Ana Duato en la constitución de varias sociedades y su intervención en actos jurídicos relevantes, en los que percibió ingresos asociados a sus servicios, implican su conocimiento del fraude y, como mínimo, implicaría la imposición de sanciones.

La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato y ordena repetir el juicio. Se han enterado por la prensa. La Sala de Apelación ha anulado la absolución de la actriz y su marido, Miguel Ángel Bernardeu , en la Audiencia Nacional durante el juicio del caso Nummaria en Madrid, 12 de junio de 2024.

La sentencia no explica ni fundamenta de forma adecuada las razones para absolverlos. La Sala considera que la participación activa de Ana Duato en la constitución de varias sociedades y su intervención en actos jurídicos relevantes, en los que percibió ingresos asociados a sus servicios, implican su conocimiento del fraude y, como mínimo, implicaría la imposición de sanciones.

La Sala confirma la culpabilidad de Ana Duato y su marido y ordena repetir el juicio únicamente en la parte necesaria de los hechos por los que fueron juzgados





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