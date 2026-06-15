Audiencia de Valencia condena a footballer Rafa Mir a ocho años y medio de prisión por agresión sexual y lesiones

La defensa del futbolista Rafa Mir presentó un vídeo que pretendía respaldar su versión, pero que podría volverse en contra. La víctima denunció que el incidente ocurrió cuando tuvo que regresar por su bolso, lo que el vídeo podría confirmar.

La Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista Rafa Mir , exjugador del Valencia CF, por agresión sexual y lesiones.

Durante el juicio, su defensa presentó un vídeo que pretendía respaldar su versión, pero que podría ser perjudicial. Según Mir, el vídeo muestra una conversación distendida con la víctima tras la supuesta agresión, sin signos de lesiones en su brazo.

Sin embargo, la víctima afirmó que el incidente ocurrió cuando tuvo que regresar por su bolso, lo que el vídeo podría confirmar. Además, se recuerda la disponibilidad del servicio 016 para atender casos de violencia contra las mujeres. Este servicio es gratuito, confidencial y accesible las 24 horas en múltiples idiomas, ofreciendo asesoramiento jurídico y atención psicosocial





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