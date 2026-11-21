La Audiencia Provincial de Madrid reunirá a sus 15 secciones penales para resolver la unificación de las causas del 'caso residencias'.

La Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que los magistrados de sus 15 secciones de lo penal se reunirán este lunes para abordar la unificación de las investigaciones judiciales conocidas como el ' caso residencias'. Esta convocatoria urgente surge tras la existencia de resoluciones contradictorias emitidas por distintos órganos del tribunal que generan incertidumbre sobre el criterio jurídico a seguir en estos complejos procedimientos.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, encargado actualmente de múltiples causas, elevó una consulta formal a la presidencia del órgano judicial el pasado 27 de agosto. El objetivo era solicitar una aclaración definitiva sobre el rumbo a tomar, dada la discrepancia entre las decisiones adoptadas recientemente por diferentes secciones del mismo tribunal.

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Resolución Contradictoria Entre Secciones

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid acordó previamente concentrar en un mismo proceso dos investigaciones independientes, basándose en la estrecha relación de los hechos y las personas involucradas. Por el contrario, la Sección Primera se mostró abiertamente en contra de formar una macrocausa centralizada en un único juzgado de Madrid, defendiendo la independencia de los procedimientos.

Este conflicto interno llevó a la jueza a enviar un escrito que reza explícitamente que se eleva la cuestión a la presidencia para que aclare el criterio a seguir ante la existencia de dos resoluciones contradictorias. La magistrada subrayó la necesidad de evitar que la dispersión judicial dificulte aún más el seguimiento de estos casos sensibles y complejos.

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Participación de las 15 Secciones Penales

Durante la reunión prevista para este lunes, participarán todos los magistrados de las 15 secciones de lo penal de la Audiencia. Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se dará a conocer el criterio adoptado en el mismo día, lo que permitirá definir si se centraliza la justicia o se mantiene la dispersión actual.

La autoridad presidencial puede adoptar las medidas precisas para el funcionamiento del tribunal, tal como establece el artículo 57.1.c del Reglamento de los Órganos de Gobierno de Tribunales. Además, el artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial precisa que los magistrados deben reunirse para la unificación de criterios en asuntos sustancialmente iguales.

Impacto en las Causas Pendientes

Actualmente, existen más de una treintena de causas repartidas por los Juzgados de la región madrileña relacionadas con este escándalo. De este número, 39 procedimientos siguen en juzgados de primera instancia y 18 tienen pendiente un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, mientras que diez han sido archivados.

La jueza del Juzgado número 3 había solicitado anteriormente que otros juzgados se inhibieran a su favor para garantizar una adecuada administración de justicia. Si se decide unificar, cada juzgado remitirá su causa al juzgado que incoó la primera diligencia, evitando así nuevas resoluciones contradictorias que afecten a los derechos de las partes involucradas.

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Repercusiones para Familias y Fiscalía

La resolución de la Sección Séptima va en la línea de lo defendido por la Fiscalía y las familias de las víctimas fallecidas en residencias madrileñas durante la pandemia. Los denunciantes han señalado que la dispersión de las actuaciones ha dificultado enormemente el seguimiento de los casos y la búsqueda de responsabilidades.

Estas peticiones de acumulación fueron presentadas al menos desde 2022, tras el inicio de las investigaciones por la muerte de miles de mayores. La unificación buscada por los familiares pretende consolidar la evidencia y acelerar la resolución judicial de uno de los episodios más trágicos de la reciente historia judicial española.