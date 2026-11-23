La Audiencia de Madrid remite a la jueza Durántez la decisión de unir o no las causas del caso residencias, tras meses de discrepancias judiciales y denuncias sobre la dispersión de las investigaciones del covid.

Los magistrados de las quince secciones de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid han confirmado que corresponde a la titular del Juzgado de Instrucción número tres determinar si se unifican las causas penales del caso residencias. Esta resolución pone fin a un período de incertidumbre jurídica que ha marcado el desarrollo de las investigaciones sobre las muertes en residencias durante la pandemia.

Decisión de la junta de secciones penales

Tras la reunión celebrada el lunes por la mañana a las once, el pleno ha rechazado asumir directamente la competencia para centralizar los expedientes. La sala ha remitido la decisión a la jueza que instruye el caso, obligándola a pronunciarse sobre la acumulación o no de las diligencias tras recibir solicitudes de varios partidos judiciales.

Also read La presidenta de la Comunidad de Madrid desata la polémica con su discurso sobre Andalucía

Desacuerdo entre las secciones judiciales

La resolución contrasta con el criterio aplicado en abril por la Sección Primera, que se mostró contraria a la unificación. Aquel órgano sostuvo que la acumulación por conexión solo resulta procedente cuando concurren circunstancias tasadas y el conocimiento separado no resulta más aconsejable.

Impacto en las familias y familiares

La dispersión de las actuaciones ha dificultado enormemente el seguimiento de los casos por parte de los denunciantes. Los familiares han presentado peticiones de unificación desde 2022, argumentando que la fragmentación retrasa la obtención de verdad y justicia para las víctimas fallecidas en centros madrileños.

Advertisement

Estado actual de los procedimientos judiciales

La situación procesal refleja la complejidad del caso con treinta y nueve procedimientos en juzgados de primera instancia y dieciocho con recurso de apelación pendiente. Diez expedientes ya han sido archivados, mientras que de otros tres se desconoce su estatus actual por falta de representación legal de las asociaciones.

Próximos pasos y recursos pendientes

El proceso judicial continuará con la espera de la decisión final de la magistrada del Juzgado número tres. Además, existen cuatro procesos dentro del plazo legal para presentar un recurso de amparo, lo que mantendrá la atención de la justicia en este conflicto durante los próximos meses.