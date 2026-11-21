La Audiencia de Granada considera creíble el testimonio de la víctima y condena a 4 años de prisión a un hombre de 53 años por agredir sexualmente a un menor de 17 años en Granada.

La Audiencia de Granada ha dictado sentencia condenando a un hombre de 53 años a cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual. El condenado, conocido a través de la aplicación Grindr, fue hallado responsable de violar a un joven de 17 años en el verano de 2020.

Creíble el relato de la víctima pese al tiempo transcurrido

El tribunal consideró que el testimonio del joven era creíble, persistente y coherente. Aunque la denuncia se presentó dos años después de los hechos, la Sala no atisbó ningún rasgo de fabulación o exageración en su relato incriminatorio.

Also read La Audiencia de Barcelona confirma la prisión con un millón de fianza para Jonathan Andic

Detalles del encuentro y la resistencia del menor

La agresión ocurrió después de que el procesado contactara con la víctima en la red social. El joven, vecino del agresor, había iniciado conversaciones durante aproximadamente una semana. Ambos acordaron un encuentro sexual, pero el acusado procedió a la fuerza cuando la víctima expresaba su oposición.

Reacción del acusado y pruebas circunstanciales

El condenado negó la agresión alegando que el día de los hechos se encontraba de barbacoa con amigos. Sin embargo, la sentencia considera probado el encuentro gracias a testigos. Uno de los amigos de la víctima declaró que le había llevado en un patinete hasta las inmediaciones del lugar de los hechos.

Advertisement

Indemnización y medidas de alejamiento

El juzgado ordenó al condenado indemnizar a la víctima con 3.000 euros por daño moral. Se aplicó también una pena de seis años de libertad vigilada. La sentencia establece que el agresor no puede acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante este periodo de seguridad.

Impacto psicológico y posible recurso judicial

La víctima no buscó atención sanitaria inmediata ni denunció los hechos al instante. Solo recibió tratamiento psicológico dos años después, lo que le permitió verbalizar la experiencia traumática. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.