La Audiencia de Barcelona absuelve a dos miembros de Alerta Solidària del desalojo de Sants al descartar las pruebas policiales y señalar contradicciones en los testimonios.

La Sección 3ª de la Audiencia de Barcelona ha dictado una sentencia definitiva absolviendo a dos jóvenes acusados de disturbios públicos y agresión a agentes de los Mossos d'Esquadra durante el desalojo de un edificio ocupado en el barrio de Sants. Este proceso judicial, centrado en los hechos ocurridos en el año 2020, ha terminado con la absolución completa de los imputados debido a la ausencia de pruebas contundentes que respaldaran las acusaciones formuladas por la Fiscalía, la cual exigía una pena de prisión de seis años.

Insuficiencia de las pruebas policiales

El tribunal ha desestimado rotundamente la base de la acusación, la cual se sustentaba casi en exclusiva en los testimonios aportados por la fuerza policial. Las magistradas han establecido que las declaraciones únicas de los agentes son insuficientes para superar la presunción de inocencia de los acusados, quienes estaban representados por las letradas Eva Pous y Norma Pedemonte del colectivo Alerta Solidària. La sentencia enfatiza que no existe un cuerpo probatorio claro, plural y contundente que demuestre que los jóvenes intentaron lanzar objetos inanimados hacia el personal de seguridad.

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Uno de los cargos principales involucraba la imputación de haber alzado y lanzado una mesa de madera durante el operativo. El tribunal ha subrayado que dicho acto, de haber ocurrido, no implicó un lanzamiento efectivo ya que un agente intervino a tiempo para evitarlo. Más allá de la falta de daño, la magistratura ha indicado que incluso la acción de levantar la mesa no constituye, por sí misma, un delito penal, debilitando aún más la posición de la acusación fiscal.

Contradicciones en el testimonio oficial

Un elemento clave para la absolución ha sido la identificación de una contradicción evidente en la declaración del cabo de los Mossos d'Esquadra que prestó testimonio en el juicio. Este mando policial señaló al acusado como el responsable de lanzar la mesa, sin embargo, esta versión difiere sustancialmente de la minuta policial original redactada en 2020, donde los agentes describían un intento de lanzamiento que no se correspondía con la evidencia documental inicial.

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La sentencia destaca que los únicos agentes que comparecieron en la vista celebrada a principios de noviembre mostraron inconsistencias notables. Un oficial recordó casi nada sobre los hechos específicos, mientras que el cabo ofreció versiones contradictorias entre su declaración oral y el documento policial escrito. Esta falta de coherencia ha sido determinante para que el tribunal dude de la fiabilidad de las pruebas testificales presentadas por la administración.

Análisis del vídeo y segunda acusación

El análisis de la grabación audiovisual de los hechos proporcionó otra razón fundamental para descartar las condenas. Las magistradas admitieron que, si bien el vídeo es breve y no captura toda la secuencia de eventos, este sí permitía observar la dinámica del enfrentamiento. En la grabación se aprecia principalmente un confrontación dialéctica entre las partes, pero no se visualizan actos de desobediencia activa, resistencia física grave ni insultos que sustentaran los cargos de atentado a la autoridad.

Respecto al segundo acusado, se le imputaba un lanzamiento de una botella que, según el propio tribunal, no impactó contra ningún agente. El cabo de policía no pudo recordar con certeza si la persona identificada en la escena era realmente el autor de dicho acto. Esta falta de identificación visual fiable, sumada a la ausencia de daños personales, reforzó la decisión judicial de absolver a ambos jóvenes por falta de prueba suficiente.

Reacciones de las plataformas defensoras

La abogada Norma Pedemonte ha valorado la absolución como un veredicto contundente que protege los derechos de los manifestantes. Ha criticado abiertamente que el proceso judicial buscaba criminalizar la protesta social y la lucha legítima por el acceso a la vivienda, interpretando estas acciones legales como una herramienta de represión contra la disidencia ciudadana.

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Por su parte, la plataforma de apoyo Olzinelles Absolució ha utilizado la sentencia para reiterar su posicionamiento político. Han abogado por dirigir las miradas hacia los culpables de la especulación inmobiliaria, afirmando que el derecho a la vivienda debe entenderse como un privilegio básico y no como un recurso limitado por las dinámicas del mercado. La sentencia pone fin a la amenaza de una condena de prisión que habría marcado un precedente significativo en la gestión judicial de los conflictos de vivienda en Cataluña.