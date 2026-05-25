Audi crece un 20% en España y electrifica su gama

Audi ha pisado el acelerador en España. La marca alemana vive un momento de recuperación comercial tras varios años de transición industrial y tecnológica y lo hace apoyada en una ambiciosa ofensiva de modelos electrificados, que ya representan el 40% de sus matriculaciones en el mercado español.

Audi vive un momento de recuperación comercial en España y lo hace apoyada en una ambiciosa ofensiva de modelos electrificados, que ya representan el 40% de sus matriculaciones en el mercado español.

La estrategia empieza a reflejarse en las cifras: acumula un crecimiento cercano al 20% en 2026, con 19.666 unidades matriculadas de enero a abril tras una subida del 6,5% en 2025. La compañía considera que se encuentra en fase de remontada, tanto en sus ventas globales en la pugna con Mercedes y BMW, que se sitúan por encima de Audi en el segmento premium en el mercado español, como en el impulso a la electrificación





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