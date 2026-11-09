Atresmedia reprograma debate electoral 29N por bloqueo con RTVE

Atresmedia posterga su debate electoral previsto para el 18 de noviembre debido a la coincidencia con la programación de RTVE y busca nueva fecha con los candidatos.

El grupo mediatío Atresmedia ha modificado su planificación estratégica para los debates previos a las Elecciones Generales del 29N. La compañía televisiva ha decidido posponer la jornada de confrontación política que estaba programada inicialmente, justificando esta decisión en los conflictos de agenda generados por la programación de la corporación pública.

La fecha original estaba fijada para el miércoles 18, una jornada que resultaba problemática por su proximidad al cara a cara ofrecido por RTVE el martes 17. No obstante, el comunicado oficial señala que la verdadera razón del bloqueo responde a la coincidencia de fechas con el debate a cuatro propuesto por la corporación pública para el jueves 26.

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La logística del debate ya está preparada

Es importante destacar que tanto el plató como la línea gráfica del debate ya están definidos y listos en las instalaciones de la compañía. La sede se encuentra ubicada en la madrileña localidad de San Sebastián de los Reyes, donde se ha dispuesto todo el material técnico necesario para la producción televisiva.

Atresmedia mantiene su convicción sobre la utilidad de estos debates para los ciudadanos. La empresa asegura actuar fiel a su compromiso histórico con este tipo de citas electorales, donde los principales líderes políticos explican sus programas ante la audiencia nacional.

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Presiones y posiciones de los partidos

El PSOE ha realizado una nueva propuesta al PP ante el veto a un debate electoral con Alberto Núñez Feijóo en RTVE. Los socialistas insisten en que uno de los encuentros entre los candidatos deba celebrarse en la televisión pública, manteniendo su postura en las negociaciones actuales.

En el ámbito de la opinión, Pablo Iglesias ha rechazado el boicot contra 'La Revuelta' por Abascal. Iglesias argumentó que esta estrategia podría aclarar la situación política que se avecina, añadiendo una capa más de complejidad al debate mediático.

Audiencias y continuidad en La Séptima

Mientras se resuelve la fecha del debate, la cadena La Séptima ha seguido emitiendo contenido con altas audiencias durante el fin de semana. La programación incluyó intervenciones de figuras como Luján Argüelles, Héctor de Miguel, Alba Carrillo y Marta Márquez.

La intención actual es que los candidatos debatan en una fecha alternativa que ambos consideren oportuna. Atresmedia abre la puerta a celebrar el encuentro en sus instalaciones una vez se solucione el bloqueo con la televisión pública, asegurando la preparación total del evento.