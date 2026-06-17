Atresmedia celebra cinco años de liderazgo absoluto en televisión

El grupo Atresmedia conmemora su quinto aniversario como líder de audiencia en España, con una gala que reunió a sus principales figuras y destacó el esfuerzo diario de sus profesionales.

La alfombra roja se desplegó para recibir a las caras más conocidas de la televisión española en una noche de celebración . El motivo: conmemorar los cinco años de liderazgo absoluto del grupo Atresmedia en la televisión de España.

Un hito que no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo y el trabajo diario de todo un equipo. Así lo destacó Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra', quien subrayó la dedicación constante que hay detrás de las pantallas. Antena 3 se corona una vez más como la televisión más vista, y las razones son múltiples: la calidad de sus formatos, la cercanía con la audiencia, la credibilidad informativa y, sobre todo, la verdad que transmiten sus contenidos.

Sonsoles Ónega, conductora de 'Y ahora Sonsoles', explicó que el éxito radica en 'intentar dar la mano al espectador', en establecer un vínculo emocional que va más allá del entretenimiento. Por su parte, Sandra Golpe, directora de 'Antena 3 Noticias', atribuyó el liderazgo informativo a 'un equipazo de profesionales que se dejan la piel cada día'.

Los informativos llevan 77 meses consecutivos siendo los más vistos, un dato que refleja la confianza del público en una apuesta firme por la información veraz y el entretenimiento de calidad. El grupo Atresmedia ha sabido combinar la tradición con la innovación, ofreciendo una programación diversa que atiende a todos los públicos.

La gala, que reunió a rostros emblemáticos de la cadena, sirvió también para reafirmar el compromiso con los valores que han guiado este éxito: la calidad, la diversidad y una conexión genuina con quienes están al otro lado de la pantalla. En un panorama mediático cada vez más fragmentado, mantener el liderazgo durante cinco años es un logro que merece ser celebrado, y así lo hicieron los protagonistas de esta historia de éxito





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