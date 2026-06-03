Atrapados en el Estrecho de Ormuz: La Crisis Humanitaria y Logística que Paraliza el Comercio Mundial

Un análisis detallado de la situación de los más de 20.000 marineros y sus embarcaciones varadas en el Golfo Pérsico debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, un conflicto que ha detenido el flujo de una quinta parte del petróleo mundial y ha generado una grave crisis de suministros a bordo.

Solo hay una salida: la odisea de los miles de marineros atrapados en el estrecho de Ormuz. Desde hace casi cien días, la tension geopolítica entre Irán y occidente ha paralizado una de las vias marítimas más cruciales del planeta.

Miles de embarcaciones y sus tripulaciones permanecen atascadas en una situación que combina el riesgo militar con la incertidumbre logística. El capitán Hassan Khan, paquistaní, describe una calma aparente en las aguas que contrasta con la ansiedad que se respira a bordo. Su nave, como otras aproximadamente mil seiscientas según la Organización Marítima Internacional, está varada en la zona equivocada del estrecho, incapaz de zarpar debido al bloqueo.

Irán cerró el paso del estrecho de Ormuz, la única salida del Golfo Pérsico, a finales de febrero, tras el inicio de las hostilidades. Exige permiso expreso para cualquier cruce, lo que ha creado un cuello de botella global para el transporte de petróleo y gas. El capitán Shafiqul Islam, del buque bangladesí Banglar Joyjatra, intentó en dos ocasiones forzar la salida. La primera vez, tras un anuncio de alto el fuego, recibió una advertencia de continuar.

La segunda, después de que Irán declarara el estrecho abierto, revirtió la decisión rápidamente cuando EE. UU. mantuvo su bloqueo. Su embarcación se vio forzada a dar media vuelta a menos de treinta millas náuticas del objetivo. La situación humanitaria a bordo se agrava.

Si bien los barcos pueden recibir suministros sin entrar en puerto gracias a los servicios establecidos en la región del Golfo, las entregas son impredecibles y los precios se han disparado. Rashedul Hasan, ingeniero jefe del Banglar Joyjatra, señala que el costo del agua pasó de entre mil quinientos y dos mil dólares por ciento ochenta toneladas a once mil dólares. Existe también la percepción de que algunos proveedores se están aprovechando de la crisis.

El calor del verano se acerca, con temperaturas que ya superan los treinta grados Celsius y podrían alcanzar los cuarenta y cinco, incrementando la necesidad de agua. En el barco de Khan, las raciones son ahora más austeras, aunque aún disponen de provisiones. La tripulación, que inicialmente mantenía su rutina y bromas, ahora vive en un estado de alerta constante, sobresaltándose con cualquier ruido, incluso durante el sueño.

Ningún marinero desea pedir permiso para desembarcar, ya que estos rara vez se conceden en la zona de conflicto. Este estancamiento no solo es una crisis humanitaria para los veinte mil marineros atrapados, sino que amenaza la cadena global de suministro energético, ya que una quinta parte del petróleo y gas mundial transita normalmente por este estrecho.

La comunidad internacional observa con preocupación cómo un punto de estrangulamientogeoestratégico permanece inactivo, con barcos a la deriva en un estanque de incertidumbre donde solo existe una salida, y esa salida está bloqueada por la diplomacia y las armas





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