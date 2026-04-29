Atlético de Madrid y Arsenal se miden en semifinales de la Champions League con el sueño de la final

El Atlético de Madrid recibe al Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League 2025-2026, con el objetivo de alcanzar la final en Budapest. Los colchoneros buscan romper una década sin finales europeas, mientras que los 'gunners' intentan mantener su imbatibilidad en la competición. Un duelo de máxima exigencia en el Metropolitano, donde la afición rojiblanca será clave.

El Atlético de Madrid se enfrenta este miércoles al Arsenal en la ida de las semifinales de la Champions League 2025-2026, con el objetivo de alcanzar la gran final del próximo 30 de mayo en Budapest.

Los de Diego Simeone buscan volver a una final de la máxima competición europea después de una década, y para ello tendrán que superar a los 'gunners' de Mikel Arteta en un duelo de ida y vuelta, con el partido de vuelta programado para el próximo martes en el Emirates Stadium de Londres. El Arsenal llega a este compromiso sin haber perdido ningún partido en la presente edición de la Champions League, con un balance impecable de ocho victorias en la fase de grupos y triunfos ante Bayer Leverkusen en octavos (1-1 y 2-0) y Sporting de Portugal en cuartos (0-1 y 0-0).

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo en la fase de grupos, donde los de Arteta se impusieron con claridad (4-0) en Londres. Sin embargo, desde entonces, el Atlético ha demostrado una gran evolución, eliminando a Brujas en la fase previa, Tottenham en octavos y Barcelona en cuartos, mientras que el Arsenal ha visto mermado su rendimiento, perdiendo la ventaja en la Premier League y mostrando signos de debilidad en las eliminatorias europeas.

El Atlético de Madrid recibirá al Arsenal este miércoles a las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano, un escenario que se espera esté a reventar para apoyar al equipo en su camino hacia la final. Los colchoneros buscan obtener una ventaja que les permita afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta en Londres, mientras que los 'gunners' intentan mantener su imbatibilidad en la competición.

En las últimas semanas, el Arsenal solo ha logrado dos victorias en siete partidos, incluyendo derrotas en la FA Cup ante el Southampton (2-1) y en la final de la Carabao Cup contra el City (0-2). La presión recae ahora sobre el Atlético, que ve en esta semifinal su última oportunidad de levantar un título esta temporada, tras perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Simeone confía en Julián Álvarez y Antoine Griezmann para desequilibrar al conjunto inglés, aunque tiene dudas con Ademola Lookman y Dávid Hancko. El nigeriano llega con molestias, mientras que el eslovaco parece recuperado y podría ser titular. Por su parte, Arteta no podrá contar con Kai Havertz y Jurrien Timber, pero sí con Eberechi Eze y Bukayo Saka, recuperados a tiempo para el partido.

Las posibles alineaciones serían: Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez. Arsenal: Raya; White, Saliba, Mosquera, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Martinelli; y Gyökeres.

El partido se disputará el miércoles 29 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano y podrá seguirse en directo a través de la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la Champions League. No te pierdas la cobertura en nuestro canal de WhatsApp y en nuestro perfil de Google para estar al día con toda la actualidad





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