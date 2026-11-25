Descubre dónde ver el Atlético de Madrid contra el Viking en la Champions League. Información sobre horario, canal de televisión y contexto del partido.

El Atlético de Madrid se enfrenta al Viking en el Estadio Metropolitano el miércoles, 25 de noviembre, como parte de la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. El pitido inicial está previsto para las 21:00 horas en España. Este duelo marca la primera vez que ambos clubes se enfrentan en un partido oficial, rompiendo una historia de encuentros sin precedentes entre la entidad colchonera y el conjunto noruego.

El Atlético de Madrid llega al partido con un balance de cuatro puntos tras cuatro jornadas disputadas hasta la fecha. La trayectoria europea del equipo ha sido mixta, con una derrota ante el Liverpool en Anfield por un marcador de 2-1, una victoria contundente contra el Manchester United con un resultado de 2-0 y un empate sin goles en Stuttgart, aunque el texto indica un empate 1-1. Actualmente, el conjunto rojiblanco se consolida como una de las revelaciones del torneo europeo.

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Contexto del Viking en la Champions League

El Viking, club de Stavanger, disputa por primera vez en su historia la fase principal de la Liga de Campeones tras clasificar al eliminar al Dinamo de Zagreb con un global de 5-3. El equipo noruego se convirtió en campeón de la liga de Noruega en 2025 en la última jornada de su competición local, lo que le ha otorgado el pase a la máxima competición europea.

En la presente edición de la Champions League, el Viking suma cuatro puntos, empatando en total con el Atlético de Madrid, aunque se encuentra un puesto por encima en la clasificación. Su rendimiento incluye derrotas ante el VfB Stuttgart (3-1) y el Aston Villa en Villa Park (3-1), una victoria abultada contra el Sabah (4-1) y una actuación memorable frente al Bayern de Múnich, donde llegaron ganando 2-0 al descanso y terminaron empatando 3-3 en el minuto 90.

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Historial y preparación de Diego Simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha logrado un hito personal durante esta semana al superar a Luis Aragonés como el técnico con más victorias en la historia de la Liga española. Sin embargo, el panorama europeo requiere atención, dado que el equipo busca mantener su racha de competitividad contra un rival que ha demostrado solidez defensiva y capacidad de reacción.

El Atlético de Madrid posee un historial favorable contra el fútbol noruego, habiendo ganado seis de sus siete duelos previos contra equipos de ese país, incluyendo enfrentamientos recientes contra el Rosenborg y el Stromsgodset. La única derrota reciente en estos cruces se produjo en enero en el Estadio Metropolitano, con un resultado de 1-2 ante el Bodo/Glimt.

Por su parte, el Viking nunca ha vencido a un rival español en cuatro intentos registrados. Sus visitas anteriores a España terminaron sin goles a favor, con derrotas de 1-0 ante el Barcelona en 1992 y 3-0 contra el Celta de Vigo en 2002. A pesar de esto, el Viking cuenta con la fama de haber eliminado al Chelsea en la Copa de la UEFA en 2002 tras ganar 4-2 en Stavanger, mostrando su capacidad para grandes actuaciones fuera de casa.

Información para ver el partido

Los aficionados pueden seguir el encuentro en directo a través de diversos canales de televisión y plataformas online en España. El partido se emite en abierto, permitiendo el acceso a una amplia audiencia nacional. Las autoridades deportivas han confirmado que la emisión cubre todo el desarrollo del partido, desde el calentamiento previo hasta el pitido final.

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La jornada de la Liga de Campeones incluye otros encuentros relevantes, como los partidos del Real Madrid y el Barcelona, lo que convierte esta semana en un momento clave para el fútbol europeo. El Atlético de Madrid busca sumar puntos cruciales para mejorar su posición en la tabla, mientras que el Viking intenta demostrar que su presencia en la fase liga no es accidental, sino el resultado de una temporada excepcional en Noruega.