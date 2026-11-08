Atlético de Madrid vs FC Barcelona: Clave de la jornada 12

Análisis del duelo entre Atlético de Madrid y FC Barcelona en la jornada 12. Detalles tácticos, alineaciones y el duelo por la cima de LaLiga.

El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano de Madrid para disputar un enfrentamiento crucial en la jornada 12 de LaLiga. El conjunto azulgrana llega con 30 puntos en la cima de la clasificación, mientras que los colchoneros suman 28 unidades como segundos clasificados. Ambos equipos buscan ampliar su ventaja sobre un Real Madrid que también acumula 30 puntos tras vencer al Valencia por un contundente 0-3.

Detalles tácticos del duelo

Este partido enfrenta a dos esquemas muy distintos. El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, presenta la defensa menos goleada del torneo con solo 8 goles encajados en 11 partidos. Por su parte, el FC Barcelona, bajo las órdenes de Hansi Flick, lidera el ataque con 46 goles marcados en la misma cantidad de encuentros. La diferencia de dos puntos en la tabla hace que este encuentro sea determinante para las aspiraciones de título de ambos clubes.

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Posiciones de las partes

La ausencia más destacada para el Atlético de Madrid es la de Julián Álvarez, exjugador del club, quien no viajará al Metropolitano. El delantero argentino solicitó su salida este verano y pidió disculpas públicamente a la afición rojiblanca. En la alineación prevista del FC Barcelona destacan figuras como Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Fermín López, Marc Bernal, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Brian Fariñas y Joan García.

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Impacto y próximos pasos

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, llega a este duelo con 344 victorias en Primera División, cifra que lo iguala con Luis Aragonés. Si el equipo gana esta noche, Simeone podría convertirse en el entrenador con más triunfos en la historia de LaLiga. Este hecho añade una capa de presión histórica al partido, además de la deportiva. El resultado final definirá el ritmo de la persecución en la parte alta de la tabla.