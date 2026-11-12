Atlas cerebral: Primer mapa 3D de los ganglios basales humanos

Investigadores crean el primer atlas celular 3D de los ganglios basales humanos. Este avance revolucionario del proyecto BRAIN mapea 1,5 millones de células para estudiar Parkinson y esquizofrenia con precisión sin precedentes.

Un consorcio científico internacional ha presentado el primer atlas celular tridimensional de los ganglios basales humanos, marcando un hito histórico en la comprensión de la estructura cerebral. Este proyecto, impulsado por la iniciativa Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, fue lanzado en 2014 bajo la presidencia de Barack Obama y se compara con el Proyecto Genoma Humano por su ambición. El estudio, publicado en una colección de 28 artículos en revistas del grupo Cell, revela la complejidad molecular de estas estructuras profundas que controlan el movimiento y las emociones.

Caracterización celular de los ganglios basales

Los investigadores han logrado cartografiar la localización exacta, la actividad genética y las características epigenéticas de millones de células. Esta herramienta funciona como un "Google Maps" cerebral, permitiendo identificar qué genes se expresan en cada tipo celular mediante técnicas de transcriptómica espacial. La precisión de este mapa ofrece una ventana sin precedentes para analizar la diversidad celular y organizar la información de manera sistemática.

Also read Latin Grammy 2026: lista oficial y completa de nominados por categorías

Implicaciones para el estudio de enfermedades

Margarita Behrens, investigadora del Instituto Salk de La Jolla en California y autora del trabajo, explica que este atlas permite localizar con exactitud cada célula de los ganglios basales. Este detalle es crucial para entender trastornos como el párkinson, el alzhéimer, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno bipolar y las adicciones. Conocer las funciones específicas de estas células ayuda a identificar los mecanismos biológicos detrás del desarrollo de estas patologías graves.

Avances en diagnósticos y terapias futuras

El nuevo atlas facilitará el estudio de variantes genéticas de riesgo que afectan tipos concretos de células cerebrales. A largo plazo, estos datos podrían impulsar el desarrollo de herramientas diagnósticas más precisas y tratamientos específicos. Los investigadores también proponen que la inteligencia artificial utilice esta información para predecir alteraciones celulares asociadas a mutaciones genéticas, aunque estas aplicaciones siguen siendo objetivos de investigación y no tratamientos disponibles actualmente.

Advertisement

Descubrimientos sobre esquizofrenia y autismo

El análisis ha identificado un tipo de neurona que expresa el receptor de serotonina HTR7, mostrando una asociación clara con el riesgo genético de esquizofrenia y trastorno bipolar. Otros estudios detectaron cambios genéticos en tipos celulares específicos vinculados al autismo. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de estudiar el cerebro a escala celular para comprender la complejidad biológica de los trastornos del neurodesarrollo y psiquiátricos, aunque resta investigar cómo se traducen estas asociaciones en mecanismos de enfermedad.

Datos transversales entre especies animales

La magnitud del proyecto incluye el análisis de aproximadamente 2,5 millones de células de ratones, 3 millones de macacos y 1,5 millones de titíes. Comparar la organización cerebral entre especies permite estudiar qué características celulares se conservan a lo largo de la evolución. Investigadores del Instituto Broad y la Universidad de California en Los Ángeles han añadido datos sobre envejecimiento y desarrollo prenatal, cartografiando transformaciones desde la mitad del embarazo hasta los primeros años de vida, lo que amplía significativamente el alcance de esta investigación neuronal.