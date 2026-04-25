Athina Onassis Rompe su Discreción en la Barcelona Bridal Fashion Week

La nieta de Aristóteles Onassis reaparece en público para asistir al desfile de Stéphane Rolland, marcando una excepción a su habitual perfil bajo desde 2022. Su elección de estilismo y su conexión con el diseñador francés son el centro de atención.

Athina Onassis , la única nieta del legendario armador griego Aristóteles Onassis , ha reaparecido en público, concretamente en la Barcelona Bridal Fashion Week , para presenciar el desfile del diseñador francés Stéphane Rolland .

Esta aparición, aunque breve, ha generado un notable interés mediático, ya que Onassis ha mantenido un perfil extremadamente bajo desde 2022, limitando drásticamente sus apariciones en eventos públicos. Antes de esa fecha, era una figura habitual en el circuito hípico internacional, compartiendo su pasión por los caballos con amigas como Marta Ortega y Jennifer Gates.

Sin embargo, tras un periodo de reclusión voluntaria, su presencia en eventos sociales se ha vuelto excepcional, restringiéndose prácticamente a los desfiles de Rolland, que parecen haberse convertido en una cita ineludible para ella. La reaparición de Onassis en Barcelona ha sido cuidadosamente orquestada. Llegó para asistir al desfile de Rolland, uno de los eventos más esperados de la Barcelona Bridal Fashion Week, conocido por sus impresionantes creaciones de vestidos de novia y de noche.

La propuesta del diseñador francés cumplió con las expectativas, y Onassis pudo disfrutar del espectáculo desde la primera fila, tras haber posado a la entrada del desfile junto a Pierre Martínez, vicepresidente de Stéphane Rolland. Para la ocasión, la nieta de Onassis optó por un conjunto audaz y elegante en color cereza, compuesto por un pantalón de corte harén y un cuerpo asimétrico que dejaba uno de sus brazos al descubierto.

El estilismo se completó con un discreto anillo de diamantes, unas bailarinas de tacón y su melena suelta con un efecto despeinado, creando un look moderno y sofisticado. Este atuendo contrasta notablemente con el que eligió para su anterior aparición pública en un desfile de Rolland durante la Semana de la Alta Costura de París, donde lució un vestido de efecto capa y un peinado con volumen que evocaba la elegancia de Jacqueline Kennedy.

La decisión de Athina Onassis de mantener un perfil bajo es comprensible, considerando el intenso escrutinio mediático que sufrió su madre, Christina Onassis, y las trágicas circunstancias de su fallecimiento cuando Athina era apenas una niña. La hípica ha sido su refugio y su pasión, proporcionándole un espacio de privacidad y tranquilidad lejos de los focos.

Actualmente, reside en una pequeña localidad en los Países Bajos, donde posee una extensa mansión en el campo, equipada con granja y establos para sus caballos. Sus salidas son limitadas a ocasiones especiales, como la reciente visita a Barcelona para asistir al desfile de Stéphane Rolland.

Esta reaparición, aunque breve, ha despertado la curiosidad del público y ha recordado la presencia de una figura que, a pesar de su deseo de privacidad, sigue siendo objeto de atención mediática debido a su linaje y su estilo personal. La elección de los desfiles de Rolland como sus apariciones públicas más frecuentes sugiere una afinidad con la estética del diseñador y una forma discreta de mantener una conexión con el mundo de la moda, sin exponerse a la vorágine de la prensa.

Su estilo, que evoluciona entre la sofisticación clásica y la modernidad audaz, refleja su personalidad independiente y su búsqueda de un equilibrio entre la tradición familiar y la expresión individual





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Athina Onassis Stéphane Rolland Barcelona Bridal Fashion Week Aristóteles Onassis Hípica

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lamine Yamal se rompe, se pierde el Clásico y lo que resta de temporada: ¿Peligra el mundial?El '10' azulgrana se lesionó tras marcar el penalti de la victoria ante en RC Celta de Vigo y pendiente de pruebas, apunta a una rotura de isquiotibial. Puede perderse lo que resta de temporada y peligra el Mundial 2026.

Read more »

Con pantalones harén y blusa asimétrica: Athina Onassis reaparece por sorpresa en Barcelona para apoyar a su amigo Stéphane RollandLa millonaria griega se deja ver en público en contadísimas ocasiones.

Read more »

Álvaro Machero: El diseñador que conquistó la escena musical y rompe moldesEl diseñador Álvaro Machero ha revolucionado la estética en la música y la moda española con sus diseños metálicos, vistiendo a artistas como Rosalía, Zara Larsson y Lamine Yamal. Su enfoque innovador, que prescinde de la costura tradicional, lo ha catapultado al éxito.

Read more »

Prime Video rompe moldes con 'Cochinas', una provocativa comedia sobre liberación sexual femeninaLa plataforma Prime Video estrena este viernes 24 de abril 'Cochinas', una serie de comedia rompedora que aporta aire fresco a su catálogo español con una brillante Malena Alterio

Read more »

Athina Onassis reaparece en la Barcelona Bridal Fashion WeekAthina Onassis, nieta de Aristóteles Onassis, fue vista en la Barcelona Bridal Fashion Week asistiendo al desfile de Stéphane Rolland, marcando una de sus pocas apariciones públicas recientes después de un periodo de discreción.

Read more »

Athina Onassis Rompe su Aislamiento y Deslumbra en la Barcelona Bridal Fashion WeekLa nieta de Aristóteles Onassis reaparece en público para asistir al desfile de Stéphane Rolland, marcando un cambio en su habitual discreción y generando gran expectación mediática.

Read more »