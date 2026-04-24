Athina Onassis Rompe su Aislamiento y Deslumbra en la Barcelona Bridal Fashion Week

La nieta de Aristóteles Onassis reaparece en público para asistir al desfile de Stéphane Rolland, marcando un cambio en su habitual discreción y generando gran expectación mediática.

Athina Onassis , la única nieta del legendario armador griego Aristóteles Onassis , ha reaparecido en público, concretamente en la Barcelona Bridal Fashion Week , para presenciar el desfile del diseñador francés Stéphane Rolland .

Esta aparición, aunque breve, ha generado un notable interés mediático, ya que Onassis ha mantenido un perfil extremadamente bajo desde 2022, limitando drásticamente sus apariciones en eventos públicos. Antes de ese año, era una figura habitual en el circuito hípico internacional, compartiendo espacios con amigas como Marta Ortega y Jennifer Gates.

Sin embargo, tras un periodo de reclusión voluntaria, su reaparición en 2025 en el Baile de Verano organizado por Sofia Coppola en París marcó un punto de inflexión, aunque sus apariciones posteriores siguieron siendo muy espaciadas en el tiempo. El desfile de Stéphane Rolland parece haberse convertido en una cita ineludible para la heredera Onassis, lo que la ha traído a Barcelona para disfrutar de la alta costura nupcial y de noche.

La colección presentada por Rolland cumplió con las altas expectativas, ofreciendo diseños innovadores y elegantes que cautivaron a los asistentes. Athina Onassis, sentada en primera fila junto a Pierre Martínez, vicepresidente de la firma, observó atentamente cada detalle de la pasarela.

Su elección de vestuario para la ocasión fue un conjunto en color cereza, compuesto por un pantalón de corte harén y un cuerpo asimétrico que dejaba uno de sus brazos al descubierto, complementado con un discreto anillo de diamantes y unas bailarinas de tacón. Este estilismo contrastaba notablemente con su anterior aparición pública en un desfile de Rolland en París, donde optó por un vestido de efecto capa y un peinado con volumen que evocaba la elegancia de Jacqueline Kennedy.

La decisión de Athina Onassis de alejarse de la vida pública se entiende en gran medida por su deseo de protegerse de la atención mediática que tanto afectó a su madre, Christina Onassis, quien falleció cuando Athina era apenas una niña. La hípica ha sido siempre su gran pasión y un refugio donde encontrar paz y tranquilidad.

Actualmente, reside en una pequeña localidad en los Países Bajos, en una extensa mansión rural equipada con granja y establos para sus caballos, donde puede disfrutar de la naturaleza y dedicarse a su deporte favorito. Sus salidas son limitadas a ocasiones especiales, como la reciente visita a Barcelona para asistir al desfile de Stéphane Rolland. Esta reaparición, aunque breve, ha despertado la curiosidad del público y ha generado especulaciones sobre sus planes futuros.

La discreción que caracteriza a Onassis se mantiene intacta, pero su presencia en eventos de la moda de alta costura sugiere un interés continuo por el mundo del arte y el diseño. Su estilo personal, que combina la elegancia con la comodidad, ha sido objeto de numerosos comentarios y análisis en las redes sociales y en los medios de comunicación especializados.

La elección de un conjunto en color cereza, alejado de los tonos neutros que suelen predominar en este tipo de eventos, demuestra su personalidad audaz y su capacidad para destacar con un look original y sofisticado. La figura de Athina Onassis siempre ha estado rodeada de un aura de misterio y exclusividad.

Heredera de una de las mayores fortunas del mundo, ha optado por una vida alejada de los lujos ostentosos y de la exposición mediática, priorizando su bienestar personal y su pasión por la hípica. Su reaparición en la Barcelona Bridal Fashion Week ha sido una oportunidad para vislumbrar su estilo de vida y su evolución personal.

La elección de Stéphane Rolland como diseñador de referencia refleja su gusto por la alta costura y su aprecio por la artesanía y la creatividad. El desfile de Rolland, conocido por sus diseños innovadores y su atención al detalle, ha sido el escenario perfecto para que Onassis mostrara su elegancia y su sofisticación.

La presencia de la heredera Onassis en el evento ha contribuido a consolidar la reputación de la Barcelona Bridal Fashion Week como uno de los eventos más importantes del sector nupcial a nivel internacional. Su imagen, captada por los fotógrafos a la entrada del desfile, ha recorrido el mundo, generando un impacto mediático significativo y atrayendo la atención de un público global.

En definitiva, la reaparición de Athina Onassis en Barcelona ha sido un evento destacado en el mundo de la moda y el entretenimiento, que ha despertado la curiosidad del público y ha generado un debate sobre su estilo de vida y sus planes futuros





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Athina Onassis Barcelona Bridal Fashion Week Stéphane Rolland Alta Costura Aristóteles Onassis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lamine Yamal se rompe, se pierde el Clásico y lo que resta de temporada: ¿Peligra el mundial?El '10' azulgrana se lesionó tras marcar el penalti de la victoria ante en RC Celta de Vigo y pendiente de pruebas, apunta a una rotura de isquiotibial. Puede perderse lo que resta de temporada y peligra el Mundial 2026.

Read more »

Con pantalones harén y blusa asimétrica: Athina Onassis reaparece por sorpresa en Barcelona para apoyar a su amigo Stéphane RollandLa millonaria griega se deja ver en público en contadísimas ocasiones.

Read more »

Aislamiento y Secuelas del Nuevo Líder Supremo de IránTras la muerte de Ali Jamenei en un ataque, su hijo Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, se encuentra aislado y con graves secuelas físicas, gobernando a través de intermediarios por temor a nuevos ataques. Su acceso es extremadamente difícil y su salud es una preocupación constante.

Read more »

Álvaro Machero: El diseñador que conquistó la escena musical y rompe moldesEl diseñador Álvaro Machero ha revolucionado la estética en la música y la moda española con sus diseños metálicos, vistiendo a artistas como Rosalía, Zara Larsson y Lamine Yamal. Su enfoque innovador, que prescinde de la costura tradicional, lo ha catapultado al éxito.

Read more »

Prime Video rompe moldes con 'Cochinas', una provocativa comedia sobre liberación sexual femeninaLa plataforma Prime Video estrena este viernes 24 de abril 'Cochinas', una serie de comedia rompedora que aporta aire fresco a su catálogo español con una brillante Malena Alterio

Read more »

Athina Onassis reaparece en la Barcelona Bridal Fashion WeekAthina Onassis, nieta de Aristóteles Onassis, fue vista en la Barcelona Bridal Fashion Week asistiendo al desfile de Stéphane Rolland, marcando una de sus pocas apariciones públicas recientes después de un periodo de discreción.

Read more »